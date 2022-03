Aufnahme von Covid-Patienten: Keine Entspannung in Kliniken

Potsdam. In den Brandenburger Kliniken zeichnet sich bei der Aufnahme von Corona-Patienten keine deutliche Entspannung ab. Die Zahl neuer Krankenhauspatienten mit Covid-19 je 100.000 Einwohner in einer Woche stieg nach einem Rückgang am Dienstag (7,03) wieder leicht auf 7,27. Am Montag betrug der Wert 7,5. Das teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam am Mittwoch mit. Die Corona-Warnampel des Landes steht in diesem Bereich weiter auf Rot. Der Anteil der Covid-19-Patienten in den Intensivbetten der Kliniken lag am Dienstag bei 10,8. Die Warnampel steht hierbei auf Gelb.

Die Sieben-Tage-Corona-Inzidenz sank gegenüber dem Vortag leicht - von 1446,1 auf 1435,1. Vor einer Woche steckten sich je 100.000 Einwohner in einer Woche 1397,4 Menschen mit dem Virus neu an, wie nach Angaben des Gesundheitsministeriums aus dem Lagebild des Robert Koch-Instituts hervorgeht.

Den höchsten Wert verzeichnete weiter Brandenburg/Havel mit 2930,3. Es folgen der Kreis Elbe-Elster (2200,1) und Cottbus (1904,9), Die wenigsten Ansteckungen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche meldete der Kreis Barnim mit 698,7.

Innerhalb eines Tages kamen 8485 neue Infektionen hinzu. 785 Menschen werden mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon liegen 80 auf Intensivstationen, hiervon müssen mit Stand Dienstag 47 beatmet werden. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung stieg um 23 auf 5264.

68,7 Prozent der Bevölkerung ist vollständig geimpft. Geboostert sind mit Stand Dienstag 50,7 Prozent.

© dpa-infocom, dpa:220309-99-446922/2