„Welcome Hall“: Ein Zelt für die Geflüchteten

Franziska Giffey (SPD, v.l.), Bahn-Managerin Sigrid Nikutta sowie Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) haben am Dienstag das Zelt am Hauptbahnhof vorgestellt.

Berlin. In Berlin werden weiter steigende Zahlen von Flüchtlingen aus der Ukraine erwartet. „Die Anzeichen sind, dass die Ankommenden noch mehr werden“, sagte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) bei der Vorstellung des neuen Ankunftszeltes am Hauptbahnhof am Dienstagabend. Am Montag haben, wie bereits am Sonntag, mehr als 13.000 Kriegsflüchtlinge Berlin erreicht. Von ihnen habe der Krisenstab 800 Menschen unterbringen können, teilte die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales am Dienstag mit. Insgesamt seien bislang mehr als 6500 Geflohene mit einer Unterkunft in der Hauptstadt versorgt worden, hieß es.

Das Ankunftszelt, das den Namen „Welcome Hall Land Berlin“ trägt und von der Stadtmission organisiert wird, soll am Mittwoch in Betrieb gehen. Bislang wurden die ankommenden Ukrainerinnen und Ukrainer von etlichen Helfern empfangen, auch zahllose Spenden wurden dort gesammelt – so viele, dass sogar das Lager überfüllt war. „Es war klar, dass wir die Situation unten im Hauptbahnhof entzerren müssen“, sagte Kipping. Einer der Gründe ist auch der Brandschutz in dem Bahnhofsgebäude.

Das beheizte Zelt auf dem Vorplatz soll 24 Stunden täglich und sieben Tage die Woche zur Verfügung stehen. Es gehe darum, dass die ankommenden Menschen in dem Zelt für kurze Zeit verschnaufen und sich ausruhen können, bevor sie weiter zum Ankunftszentrum in Reinickendorf oder in ihre Unterkünfte geleitet werden, erklärte die Senatorin. Bis zu 1000 Personen sollen im Laufe eines Tages in dem Zelt versorgt werden können. Ausgestattet ist es mit vielen Bierbänken und einem Bereich für Kinder mit kleinen Tischen und Stühlen, um das Zelt stehen Container, etwa für die Versorgung. Zudem werde es eine mobile Polizeiwache vor Ort geben, kündigte Kipping an.

Berlin setzt auf weitere Unterstützung durch den Bund

Auch die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) betonte noch einmal die große Herausforderung, vor der Berlin steht. „Es ist eine absolute Ausnahmesituation und eine Flüchtlingsbewegung, die wir in dieser Größenordnung und dieser Schnelligkeit nach dem Zweiten Weltkrieg noch nicht hatten“, sagte sie. Das neue Zelt sei einer der Bausteine, mit denen sich Berlin auf die neue Lage einstelle. Zugleich will das Land weitere Unterstützung des Bundes in Anspruch nehmen. „Wir haben heute eine große Bedarfsliste ans Bundesinnenministerium verschickt, mit einer konkreten Auflistung, was wir an den Standorten brauchen“, sagte Giffey. Das betreffe etwa Personal, Technik, Dusch- oder WC-Container. Zugesagt sei, dass die Hilfe zeitnah eintreffe. Giffey kündigte außerdem an, dass künftig nicht mehr alle Busse und Züge nach Berlin, sondern direkt auch in andere Städte geleitet werden sollen.

Eine erste personelle Unterstützung des Bundes ist bereits im Reinickendorfer Ankunftszentrum angekommen. Seit Montag unterstützen bereits 20 Mitarbeitende des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheit (LAF) sowie die Berliner Polizei bei der Registrierung der Geflüchteten.

Nicht alle Flüchtlinge aus der Ukraine bleiben in Berlin

Am Dienstag habe man erneut mehrere Hundert Menschen im Ankunftszentrum registriert, sagte LAF-Sprecher Sascha Langenbach, sprich: Daten entsprechend ihrer Pässe erfasst. „Das heißt aber nicht, dass die hier registrierten Menschen alle in Berlin bleiben“, erklärte Langenbach weiter. „Sie werden im ganzen Bundesgebiet nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt.“ Der Transfer in die anderen Länder laufe auch von dem Ankunftszentrum aus weiter.

Angesichts der Zahlen arbeitet aber auch das Ankunftszentrum weiter am Limit. „Die Kapazitäten sind sehr knapp“, sagte Langenbach. Aus diesem Grund ist auch vorgesehen, ein zweites großes Ankunftszentrum in Berlin zu eröffnen. Dazu werde Berlin den Flughafen Tegel reaktivieren, kündigte Giffey an. „Wir werden dort eine Struktur schaffen, wo viele, viele Menschen ankommen können, wo die medizinische Erstversorgung und das Impfen stattfinden können und auch eine Beratung zu aufenthalts- und arbeitsrechtlichen Fragen stattfinden kann.“

Deutsche Bahn will Güterzug in die Ukraine fahren

In einem ersten Schritt soll in Tegel das ehemalige, aktuell leerstehende Flughafenhotel ertüchtigt werden. Derzeit arbeite man etwa an Fragen wie der Wasser- und Stromversorgung. „Es kann aber auch sein, dass in großen Räumen Notbetten aufgestellt werden“, sagte Giffey. Ein genaues Datum für die Eröffnung des neuen Ankunftszentrums nannte sie noch nicht. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran“, so Giffey. Gebeten wurde in jedem Fall darum, noch keine Spenden zum Flughafen Tegel zu bringen. Zentrale Annahmestelle für Sachspenden in Berlin ist inzwischen der Hangar 1 am ehemaligen Flughafen Tempelhof.

Die Deutsche Bahn plant derweil, mit Blick auf die große Spendenbereitschaft der Menschen, noch mehr benötigte Sachen direkt in die Ukraine zu bringen. „Wahrscheinlich werden wir Donnerstagnacht mit dem ersten Zug in die Ukraine fahren, bis ins Kriegsgebiet, mit im großen Maßstab gespendeten Gütern“, kündigte Sigrid Nikutta, Vorstand Deutsche Bahn Cargo AG, an. „Ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen, eine Schienenbrücke in die Ukraine zu bauen.“