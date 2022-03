Schulen bereiten sich auf Kinder aus der Ukraine vor

Potsdam. Die Schulen und Kitas in Brandenburg bereiten sich nach Angaben von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) auf die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine vor. "Die Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine sollen bei uns einen sicheren Ort finden und sich gut aufgehoben fühlen", teilte Ernst am Dienstag mit. Das Ministerium kündigte bestehende und neue Angebote für die Integration und Betreuung an. In Vorbereitung seien zudem Informationen für Eltern schulpflichtiger Kinder aus der Ukraine auf Ukrainisch und Russisch.

Für geflüchtete Kinder und Jugendliche ruht die Schulpflicht laut Ministerium für mehrere Wochen: Für diejenigen, die in einer Stadt oder in einem Landkreis aufgenommen werden, trete sie nach sechs Wochen in Kraft. Für Kinder und Jugendliche in einer Aufnahmeeinrichtung ruhe sie drei Monate nach der dortigen Unterbringung. An allen Aufnahmestandorten gebe es das Angebot freiwilliger Sprachkurse. Wenn die Kinder an einer Schule noch nicht genug Deutschkenntnisse hätten, erhielten sie zusätzliche Förderung.

Das Bildungsministerium bat die Träger von Kitas nach eigenen Angaben, geflüchtete Kinder aus der Ukraine unkompliziert aufzunehmen. Eine Kindertagesbetreuung könne dazu beitragen, dass die Familien vor allem bei einer Unterbringung in Kommunen die notwendigen weiteren Schritte tun könnten, um ihr Leben und ihre Unterkunft in Deutschland zu organisieren.

Den Kindern und Jugendlichen, die ohne Begleitung aus der Ukraine flüchteten, solle unkompliziert geholfen werden. Wenn sie in einer Gruppe aus der Ukraine kämen, solle diese Fluchtgemeinschaft nicht getrennt werden. Wenn es keine Eltern und keine solche Gemeinschaft gebe, bereiteten sich die Jugendämter darauf vor, die Kinder vorläufig in Obhut zu nehmen und in einer Einrichtung unterzubringen.

