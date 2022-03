Wegen Corona: Luthe und Behrens fehlen beim Union-Training

Berlin. Wegen positiver Corona-Tests fehlten Torwart Andreas Luthe und Stürmer Kevin Behrens beim ersten Training des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin am Dienstagnachmittag. Beide haben sich nach Club-Angaben mit dem Virus infiziert. Mit großer Wahrscheinlichkeit muss Stammkeeper Luthe damit im nächsten Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfB Stuttgart durch Frederik Rönnow ersetzt werden. Angreifer Behrens stand zuletzt nicht im Kader. Er war bereits im November an Corona erkrankt.

© dpa-infocom, dpa:220308-99-435315/2

