Autos brennen auf Parkplatz in Neu-Hohenschönausen

Berlin. In der Nacht haben auf einem Parkplatz in Berlin-Neu-Hohenschönhausen mehrere Autos gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatten Anwohner am frühen Dienstagmorgen auf dem Parkplatz in der Ribnitzer Straße einen brennenden Wagen bemerkt. Die Feuerwehr löschte. Sie konnte aber nicht verhindern, dass zuvor ein weiteres Auto von dem Feuer erfasst wurde. Zudem wurden noch zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

