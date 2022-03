Demonstrationen in Berlin: Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen

In Berlin gibt es heute mehrere Demonstrationen, wie die am Brandenburger Tor. Ein Fahrradkorso führt von Kreuzberg nach Wedding.

Das Brandenburger Tor wird bei einer Solidaritäts-Demonstration für die Ukraine in den Farben des Landes angeleuchtet. Das soll auch am Frauentag-Abend so sein.

Verkehr in Berlin Demonstrationen in Berlin: Hier könnte es heute Staus geben

Berlin. In Berlin sind am heutigen Dienstag mehrere Demonstrationen geplant. Vor der russischen Botschaft Unter den Linden in Mitte soll gegen den Krieg in der Ukraine protestiert werden und auf die Lage ukrainischer Frauen aufmerksam gemacht werden. Ab dem Nachmittag findet auch wieder am Brandenburger Tor eine Demonstration statt. Es werden tausende Teilnehmende erwartet. Am Abend wird das Tor wieder in den Farben der Ukraine in blau-gelb angeleuchtet.

Anlässlich des Frauentags haben verschiedene Gruppen und Organisationen zu Demonstrationen aufgerufen. Zu einer Kundgebung am Leopoldplatz in Wedding (Mitte) werden rund 4000 Teilnehmende erwartet. Die Gewerkschaft Verdi hält ihre Kundgebung am Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte ab.

Hunderte Fahrradfahrer wollen von Kreuzberg nach Wedding ziehen

Ein Fahrradkorso mit erwarteten mehreren hundert Teilnehmenden führt ab 12 Uhr von Kreuzberg nach Wedding. Die Route führt vom Mariannenplatz über Waldemarstraße, Adalbertstraße, Oranienstraße, Rudi-Dutschke-Straße, Kochstraße, Wilhelmstraße, Niederkirchnerstraße, Stresemannstraße, Potsdamer Platz, Ebertstraße, Dorotheenstraße, Wilhelmstraße, Luisenstraße, Platz vor dem neuen Tor, Invalidenstraße, Scharnhorststraße, Boyenstraße, Chausseestraße und Müllerstraße bis zum Leopoldplatz.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Stralauer Platz in Friedrichshain startet um 14 Uhr eine Demonstration. Bis ca. 20 Uhr geht es über An der Schillingbrücke, Engeldamm, Adalbertstraße, Skalitzer Straße, Oberbaumstraße, Oberbaumbrücke, Warschauer Straße, Frankfurter Allee, Gürtelstraße, Neue Bahnhofstraße, Boxhagener Straße, Markstraße und Karlshorster Straße zur Hauptstraße.