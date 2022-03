1:1 bei Havelse: Viktoria bei Toku-Premiere nur mit Remis

Hannover/Berlin. Farat Toku hat seine Premiere als Trainer beim Fußball-Drittligisten Viktoria Berlin nicht mit einem Sieg krönen können. Im Aufsteigerduell des 29. Spieltages mussten sich die Berliner mit einem 1:1 (1:1) beim TSV Havelse begnügen. Tobias Gunte hatte die Gäste in Hannover in der zehnten Minute in Führung gebracht, Leonardo Gubinelli elf Minuten später den Ausgleich für den Tabellenletzten markiert. Viktoria bleibt damit auf dem ersten Abstiegsplatz hinter Türkgücü München, dessen elf Zähler Punktabzug nach dem Einspruch nicht in die Tabelle einfließen.

Toku nahm im Vergleich zur 1:4-Niederlage beim Halleschen FC vier Veränderungen vor und brachte Brooklyn Ezeh, Christopher Theisen, Cebrails Makreckis sowie den genesenen Tobias Gunte für Alexander Hahn, den gelb-gesperrten Jakob Lewald, Shinji Yamada und Pasqual Verkamp.

Viktoria begann schwungvoll wie in den ersten Spielen der Vorrunde und hatte nach knapp einer Minute die erste große Chance durch Theisen, der den Ball nach einer Vorlage von Enes Küc aus vier Metern neben das Tor setzte. Gunte machte es in der zehnten Minute besser und köpfte nach einer Ecke von Ezeh zur frühen Führung ein. In der 16. Minute hätte Falcao nach einem Fehler des Havelser Schlussmanns Norman Quindt nachlegen können, vergab aber überhastet.

Die Quittung gab es fünf Minuten später, als Gubinelli einen Fehler von Viktoria-Torhüter Julian Krahl gnadenlos ausnutzte. Viktoria verließ danach der Schwung der Anfangsminuten und die Mannschaft verfiel zum Teil wieder in den Trott der letzten sieben Spiele ohne eigenen Sieg. In der zweiten Halbzeit verflachte das Spiel weiter. Viktoria war spielbestimmend und hatte nach 80 Minuten Überzahl nach der Notbremse von Havelses Kapitän Tobias Fölster. Nach vier Niederlagen in Folge reichte es aber nur zu einem Punkt.

