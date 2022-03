Neues Ankunftszentrum soll noch in dieser Woche eröffnen

Berlin. Das in Berlin geplante neue Ankunftszentrum für schutzsuchende Menschen aus der Ukraine soll bereits in den kommenden Tagen eröffnen. Es werde „aller Voraussicht nach Ende der Woche ans Netz gehen“, sagte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey am Montag bei einem Besuch der ehrenamtlichen Ankunftshelferinnen und -helfer am Hauptbahnhof.

„Wir sind in den letzten Verhandlungen“, sagte Giffey. Der Standort werde am Dienstag oder am Mittwoch bekanntgegeben.

Mit der Eröffnung reagiert Berlin auf den wachsenden Zustrom von Menschen aus der Ukraine, die in der Stadt Zuflucht vor dem russischen Angriffskrieg in ihrem Heimatland suchen. Das bisherige Ankunftszentrum in Reinickendorf reiche dafür nicht mehr aus, sagte Giffey.

Giffey rechnet mit noch mehr Geflüchteten

Berlin sei das Tor zu Deutschland. „Es gibt hier eine große ukrainische Community mit über 24.00 Menschen“, sagte Giffey. Deswegen würden viele Geflüchtete aus der Ukraine zunächst hier ankommen. „Wir rechnen damit, dass es jeden Tag auch mehr werden wird“, sagte Giffey. Bereits am Dienstag soll am Hauptbahnhof für die Ankunft der Geflüchteten ein beheiztes Zelt eröffnen.

Die meisten Ankommenden würden derzeit in Privatunterkünften Zuflucht finden. Auf Dauer sei dies aber keine Lösung. „Wenn jemand zuhause sein Kinderzimmer freiräumt, dann kann man das eine Weile machen, vielleicht für zwei oder drei Wochen. Aber das heißt, dass die Menschen auch in unsere Ankunftsstrukturen kommen. Darauf müssen wir uns vorbereiten“, sagte Giffey.

Bund sichert Berlin Unterstützung zu

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), die sich am Hauptbahnhof ebenfalls ein Bild von der improvisierten Ankunftssituation verschaffte, sagte Berlin die Unterstützung des Bundes zu. „Das kann Berlin allein natürlich nicht stemmen“, sagte Faeser.

Die Menschen aus der Ukraine könnten frei entscheiden, wo sie hingehen, sagte Faeser mit Verweis auf ihren rechtlichen Status. Man wolle aber dafür sorgen, „dass es solidarisch über die Bundesrepublik verteilt ist.“