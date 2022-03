Ukraine-Krieg Abgeordnete debattieren über den Krieg in Ukraine

Berlins Abgeordnete beschäftigen sich erneut mit dem Krieg in der Ukraine. Das Thema steht während der Aktuellen Stunde bei der Plenarsitzung am Donnerstag auf der Tagesordnung. Darauf verständigten sich am Montag sämtliche Fraktionen des Landesparlaments, wie das Abgeordnetenhaus bekanntgab. Nach Angaben der Pressestelle wird außerdem der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk im Plenarsaal sprechen.

Schon bei der vergangenen Sitzung vor 14 Tagen sprachen die Abgeordneten über den russischen Angriff auf das Nachbarland und erklärten sich solidarisch mit der Ukraine. Diesmal soll es auch darum gehen, dass Berlin immer mehr zum Anlaufpunkt Tausender Kriegsflüchtlinge wird.

© dpa-infocom, dpa:220307-99-423033/2