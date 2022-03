Ukraine-Krieg Berlin aktuell: Spenden-Stelle am Flughafen Tempelhof - Sonderzüge am Montag

Am Mittwochabend – kurz vor Mitternacht – trifft er ein: Der Zug aus Warschau, der am Berliner Hauptbahnhof hält. Darin befinden sich hunderte Flüchtlinge aus der Ukraine, die vor dem Krieg in ihrem Land Schutz suchen. Vor Ort helfen viele und bieten ihre privaten Wohnungen an.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey: Berlin stößt angesichts Tausender aus der Ukraine Geflüchteter an seine Grenzen.

Busse bringen Flüchtlinge ohne festes Ziel vom Hauptbahnhof in andere Bundesländer. Das Angebot ist freiwillig.

Entlastung für den Hauptbahnhof: Neue Sammelstelle für Sachspenden am Flughafen Tempelhof.

Der Berliner Senat will die Versorgung von Flüchtlinge verbessern. Am Hauptbahnhof wurden Container und Zelte aufgebaut.

Geldspenden, Sachspenden, Ehrenamt: So können Sie Flüchtlingen in Berlin helfen

Unterkunft, Essen, Anmeldung: Hinweise für Flüchtlinge für erste Schritte in Berlin

Berlin. Die Berliner Morgenpost berichtet über News zum russischen Angriff auf die Ukraine aus Berlin im Newsblog. Alle überregionalen Nachrichten lesen Sie in diesem Blog.

Ukraine-News aus Berlin am Montag, 7. März: Hauptbahnhof überlastet: Neue Sammelstelle für Sachspenden am Flughafen Tempelhof

6.45 Uhr: Sachspenden für aus der Ukraine Geflüchtete sollen nicht mehr am Berliner Hauptbahnhof, sondern am Flughafen Tempelhof abgegeben werden. Die Spendenannahme am Hauptbahnhof sei nicht mehr steuerbar, sagte ein Sprecher der Sozialverwaltung dem Tagesspiegel am Sonntagabend. Spenden können täglich von 10 bis 22 Uhr am Columbiadamm abgegeben werden (Eingang Parkplatz P3).

Initiative "I love Tegel" schickt Hilfsgüter für Kinder nach Polen

6.35 Uhr: Die Reinickendorfer Initiative "I love Tegel" hat Hilfsgüter für 150 aus der Ukraine geflüchtete Kinder gesammelt. Ein Transporter ist am Sonntag nach Polen gestartet, wo die Kinder ersteinmal untergekommen sind.

#ReinickendorfHilft 🚛🇺🇦 Die ersten Transporter sind auf den Weg zu 150 geflüchteten Kindern aus der #Ukraine im polnischen Dorf Kokotek. #Danke an alle Helfer und Spender. Wir sind total überwältigt! ♥️ @ilovetegel pic.twitter.com/atSPufbjxG — Felix Schönebeck (@F_Schoenebeck) March 6, 2022

Ukraine-News aus Berlin am Sonntag, 6. März: Mehr als 1000 Menschen demonstrieren vor russischer Botschaft

16.50 Uhr: Weit über 1000 Menschen haben am Sonntag in Berlin für Frieden demonstriert und ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine bekundet. Bei einem vor der russischen Botschaft Unter den Linden gestarteten Aufzug sprach die Polizei von „deutlich über 1.000 Teilnehmern“. Unter der Überschrift „Stop Putin - Stoppt den Krieg“ waren dabei Redebeiträge pro-europäischer, russischer, ukrainischer, belarussischer und deutscher Initiativen geplant.

Zu einer parallelen Kundgebung „Für Eure und für unsere Freiheit!“ auf dem Bebelplatz hatte die Peter-Weiss-Stiftung für Kunst und Politik e.V. aufgerufen. Als Teilnehmer vor Ort oder per Zuschaltung waren neben vielen anderen Prominenten die Literaturnobelpreisträgerinnen Swetlana Alexijewitsch (Belarus) und Olga Tokarczuk (Polen) sowie der Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa (Peru/Spanien) angekündigt.

Im Aufruf zu der Kundgebung hieß es: „Wir dürfen nicht schweigen. Wir müssen den Angegriffenen in Worten und Taten beistehen. Es ist nicht irgendwo Krieg, sondern zwei Flugstunden von Berlin entfernt.“ Der Osteuropa-Historiker Karl Schlögel sprach auf der Bühne sichtlich ergriffen von einem „Totalitarismus neuen Typs“ in Russland unter Präsident Wladimir Putin. Der ehemalige Professor an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder sagte wörtlich: „Putin hat das Land in die Sackgasse geführt und ist offenbart bereit, es mit in den Abgrund zu reißen.“

