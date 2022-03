Berlin. In der Nacht zum Montag ist in einer Kleingartenanlage in Berlin-Karow eine Gartenlaube abgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte. Das Feuer in der Anlage "Bullenwiese" an der Leobschützer Straße war aus zunächst ungeklärter Ursache am Montagmorgen ausgebrochen. Die Feuerwehr war alarmiert worden und löschte.

© dpa-infocom, dpa:220307-99-414913/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.