Zwei Tote in Westend entdeckt: Mordkommission ermittelt

Berlin. Nach der Entdeckung von zwei Toten in Berlin-Westend ermittelt eine Mordkommission. Nach Medienberichten soll es sich um eine Mutter und ihr kleines Kind handeln, die Polizei wollte das aber am Abend auf Nachfrage nicht bestätigen.

Nach Angaben der Beamten hatte ein Anwohner am Sonntagmorgen auf einem Hinterhof am Kaiserdamm eine leblose Person entdeckt, die noch vor Ort an ihren Verletzungen starb. Ihre Wunden hätten offensichtlich von einem Sprung aus großer Höhe gestammt, hieß es von den Beamten. In einer Wohnung im Haus fanden die Einsatzkräfte anschließend ein totes Kind. Zu Geschlecht und Alter der beiden Toten sowie den Hintergründen der Geschehnisse machte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es.

