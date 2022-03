Berliner in der Ukraine: „Müssen Risiken auf uns nehmen“

Berlin. Vor rund einem Monat ist Tim Bohse für den Verein Deutsch-Russischer Austausch in die Ukraine gereist, wo er mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammenarbeitet. Seine Dienstreise wurde durch die ersten Raketeneinschläge der russischen Armee in der Ostukraine erschüttert. Nach einer Flucht im Pkw quer durch das Land ist er nun in einer mittelgroßen Stadt in der Westukraine angekommen, die aus Sicherheitsgründen nicht genannt wird. Er will bleiben, auch wenn es mit Risiken verbunden ist.

Angst vor russischen Spionen

„Gelegentlich gibt es Luftalarm, dann müssen wir im Keller Schutz suchen“, berichtet Bohse, der bereits in Dnipro solche Erfahrungen machen musste. Allerdings habe es mit Ausnahme von Raketenbeschuss am ersten Tag keine militärischen Handlungen an seinem derzeitigen Aufenthaltsort gegeben. Das Leben verliefe realtiv normal: Cafés und Läden haben geöffnet, Versorgungsschwierigkeiten gebe es keine. Dennoch sei eine gewisse Anspannung zu spüren. „Die Menschen hier haben Angst vor russischen Spionen, die die Gegend auskundschaften.“ Wie stark das Misstrauen ist, musste er am eigenen Leibe erfahren, als er in den Straßen Fotos gemacht und dafür böse Blicke erhalten hat.

Die Westukraine ist größtenteils von militärischen Gefechten verschont. Nicht aber unvorbereitet.

Foto: Tim Bohse

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Von Anfeindungen gegenüber russischsprachigen Menschen – überwiegend Familien aus der Ostukraine – habe er jedoch nicht gehört. Von diesen seien zunehmend mehr in der Stadt, weshalb die Unterbringungsplätze langsam knapp würden. Doch die Hilfsbereitschaft sei ungebrochen: „Die Menschen bieten ihre Wohnung kostenfrei oder gegen eine Miete an.“ Er habe aber auch von Leuten aus dem Ausland gehört, die über booking.com eine Wohnung buchen und sie den Geflüchteten zur Verfügung stellen würden.

Bohse: Grad der Selbstorganisation ist bewundernswert

Generell sei der Grad der Selbstorganisation und das, was innerhalb von zehn Tagen aufgebaut wurde, bewundernswert. „Über Chats werden Evakuierungspläne geteilt und Bedarfslisten erstellt.“ Außerdem gebe es mehrere Hilfszentren, wie das Stadttheater. Dort werde unter anderem auch etwas für die Moral getan: „Am Abend haben die Schauspieler patriotische Lieder für ihre Mitbürger aufgenommen und auf Youtube gestellt. Das ist zivilgesellschaftliche Mobilisierung.“

Bohse bemerke einen Aufbruch in der Gesellschaft. Die Bereitschaft das Land zu verteidigen und das eigene Militär zu unterstützen, sei riesig: „In einem Restaurant, wo ich heute essen war, wurde verkündet, dass die Einnahmen an die ukrainische Armee gehen.“

Hilfe für Hilfsgütertransporte und flüchtende Menschen

Er selbst leistet einen Beitrag in erster Linie durch Kommunikation. Er stehe im ständigen Kontakt mit seinen deutschen Kollegen, um ihnen zu erklären, was in welchem Umfang gebraucht werde und wie die humanitäre Hilfe direkt in die Ukraine geliefert werden könne. So bräuchten die kämpfenden Ukrainer vor allem warme Kleidung, Helme und Schutzwesten. Die Grenzen für diese Zwecke zu überqueren sei derzeit relativ einfach.

Im Stadttheater werden Hilfsgüter verteilt und für die Moral gesungen.

Foto: Tim Bohse

Gleichzeitig sei er im Austausch mit seinen ukrainischen Partnern, die in Städten wie Kramatorsk angesichts der zunehmenden Brutalität des Krieges verängstigt seien. „Wir erklären ihnen, wie sie die Stadt verlassen können und raten ihnen mit dem Zug zu fahren.“ Das sei derzeit der beste Weg, auch wenn die Züge seien zwar voll ausgelastet seien und man gegebenenfalls am Bahnhof übernachten müsse.

Der Krieg ist omnipräsent

Aufgrund der stetigen Kommunikation mit den Partnern und den vielen Telefongesprächen sei sein normaler Zeitrhythmus durcheinandergeworfen. „Es gibt eigentlich kein Wochenende mehr“, erzählt Bohse. Der Planungshorizont sei kürzer geworden, ständig müsse auf aktuelle Entwicklungen reagiert werden.

Obwohl die Kriegsgefechte in anderen Landesteilen stattfinden, ist der Krieg omnipräsent: „Gestern Nacht dachte ich die ganze Zeit: Hoffentlich gibt es keinen Raketenalarm, damit ich durchschlafen kann.“ Nichts jedoch im Vergleich zu dem, was Ukrainer durchmachten, die in der Ostukraine Familie und Freunden haben. „Diese Belastung ist die Hölle für diese Menschen.“ Von Bekannten höre er, dass manche Avatars ihrer Freunde auf Facebook schwarz seien, was auf ihren Tod hindeute. In seinem Bekanntenkreis habe es glücklicherweise noch keine Todesopfer gegeben.

„Es ist jetzt wichtig, mutig zu sein“

Mit seinen Partnern in Deutschland überlegt Bohse, wie sie dazu beitragen können, Kriegsverbrechen aufzuarbeiten. Sie arbeiteten mit einer Menschenrechtsorganisation zusammen, die solche Fälle bereits dokumentiere, jedoch nicht die Ressourcen besitze, diese fachkundig einzuordnen. So wolle der Verein Juristen heranziehen und prüfen lassen, wann es sich beispielsweise beim Beschuss von Gebäuden um völkerrechtswidrige Angriffe handele.

An einen Rückzug aus dem Land denke er jetzt nicht. Es sei wichtig, im Land präsent zu sein, um die Lage besser einschätzen zu können „In dieser Situation ist es unvermeidbar, Risiken auf sich zu nehmen. Es ist jetzt wichtig, mutig zu sein.“