Kriegsflüchtlinge können mit Bussen in andere Bundesländer

Berlin. Seit Sonntag bringen Busse Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ohne festes Ziel in Deutschland vom Berliner Hauptbahnhof in andere Bundesländer. Das teilte die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales via Twitter mit. 13 Bundesländer würden angesteuert, Bayern und Hamburg seien ausgenommen. "Das Angebot ist freiwillig, keine Registrierung", hieß es.

Am Samstag sind laut Verwaltung erneut mehr als 11.000 Geflüchtete vor dem Ukraine-Krieg in Berlin angekommen. 720 von ihnen seien vom Krisenstab und dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten untergebracht worden. "Großen Dank an die vielen freiwilligen Helferinnen & Helfer überall in der Stadt!"

Schon am Freitag waren mehr als 11.000 Kriegsflüchtlinge in der Hauptstadt angekommen. Zuletzt hatte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) auf Unterstützung vom Bund gedrängt, weil Berlin zunehmend an seine Kapazitätsgrenzen komme. Sie forderte eine bundesweite Organisation und Verteilung von Geflüchteten.

