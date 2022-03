CDU-Umfrage: Sorgen vor russischem Angriff auf osteuropäische Staaten

Wie stehen die Berliner CDU-Mitglieder zu Putins Krieg in der Ukraine? Die CDU befragte ihre Mitglieder. Die Ergebnisse sind eindeutig.

Sie machen sich große Sorgen vor weiteren russischen Angriffen auf osteuropäische Staaten: 70,8 Prozent der CDU-Mitglieder in Berlin befürchten, dass Putin den Krieg nach dem Überfall auf die Ukraine ausweiten könnte. So geht es aus einer Online-Umfrage hervor, die die Berliner CDU in der Zeit vom 3. bis 5. März durchführte, mehr als 1100 Mitglieder beteiligten sich.

Vor allem Frauen treibt die Angst vor dem Krieg um

Vor allem Frauen treibt die Angst vor dem Krieg um: 82,9 Prozent erklärten, sie hätten Sorge vor weiteren russischen Angriffen – bei 37 Prozent sind die Sorgen „sehr groß“, bei 45,9 Prozent „groß“. Auffallend sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Altersgruppen. So sind die 16- bis 29-Jährigen am unbesorgtesten, aber auch hier gibt eine Mehrheit (55,8 Prozent) an, dass sie sich vor weiteren russischen Angriffen auf andere Staaten fürchten würde.

Große Zustimmung für Waffenlieferungen an die Ukraine

Die Berliner CDU-Führung um Generalsekretär Stefan Evers wollte von ihren Mitgliedern auch wissen, wie sie zu den anderen Themen wie Waffenlieferungen für die Ukraine oder Sanktionen gegen Russland steht. Die Ergebnisse sind eindeutig: 82,7 Prozent der Berliner CDU-Mitglieder sind für deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine; die Frauen (77,2 Prozent) sehen dies etwas kritischer als die Männer (85,3 Prozent). Weitere Sanktionen gegen Russland finden ebenfalls eine große Zustimmung: 81 Prozent würden dies begrüßen, nur 13,8 Prozent lehnen dies ab.

88,1 Prozent der CDU-Mitglieder für Anhebung der Verteidigungsausgaben

Noch größer ist die Unterstützung für den Plan von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr zu investieren: 87,4 Prozent der Berliner Christdemokraten sind dafür, nur 4,9 Prozent dagegen. Und sogar 88,1 Prozent der CDU-Mitglieder in der Hauptstadt befürworten eine Anhebung der Verteidigungsausgaben auf dauerhaft mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts.

Eine allgemeine Dienstpflicht für Männer und Frauen befürworten 60 Prozent der Befragten, nur 9,7 Prozent sind für die Wiedereinführung der Wehrpflicht nur für Männer – und 21,6 Prozent sprechen sich dafür aus, dass junge Frauen und Männer angeregt werden sollten, sich auf freiwilliger Basis für die Gesellschaft einzusetzen. Auffallend, aber wenig überraschend: Die 16- bis 29-Jährigen sehen eine allgemeine Dienstpflicht weitaus kritischer – nur 55,8 Prozent stimmen dafür.

