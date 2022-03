Corona-Inzidenz in Berlin sinkt weiter leicht auf 886,6

Berlin. Die Corona-Inzidenz in Berlin ist weiter leicht gesunken und lag am Sonntagmorgen bei 886,6. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) mit. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen an. Am Vortag hatte die Inzidenz in Berlin 892,4 betragen, vor wenigen Tagen lagen die Zahlen in Berlin noch deutlich über 1000. Der Durchschnittswert für ganz Deutschland betrug am Sonntagmorgen 1231,1 und ist somit im Vergleich zum Vortag (1220,8) wieder etwas gestiegen.

899 neue Corona-Infektionen wurden in Berlin zuletzt innerhalb eines Tages in Berlin registriert; die Gesamtzahl betrug damit 768.746. Es kam ein neuer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus hinzu, so dass hier die Zahl seit Beginn der Pandemie auf 4277 stieg.

© dpa-infocom, dpa:220306-99-406321/2