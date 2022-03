Flüchtlinge aus der Ukraine: So solidarisch zeigt sich Berlin

In ganz Berlin ist die Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität riesig. Impressionen aus der Stadt, die einfach nur helfen will.

In der Neuen Nationalgalerie in Berlin läuft an diesem Wochenende eine Spendenaktion von Kulturschaffenden für die Menschen, die unter den Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine leiden. Am offenen Mikrofon sprach Schauspieler Clemens Schick ein Gedicht von Ingeborg Bachmann.

Berlin. Die Hilfsbereitschaft für Geflüchtete aus der Ukraine in Berlin ist weiterhin riesig. Am Sonnabendvormittag ließ der Senat die ersten Container auf dem Washingtonplatz vor dem Bahnhof aufstellen. Am Sonntag soll dann das Messezelt aufgestellt werden, so ein Mitarbeiter vor Ort. So sollen bis zu 1000 Geflüchtete einen ersten Anlaufpunkt erhalten, um medizinisch versorgt und verpflegt zu werden.

Nur wenige Meter weiter lädt am Sonnabend Furkan Kara mit einigen freiwilligen Helfern mehrere Kartons mit Verpflegung, wie man sie zum Umziehen verwendet, vor dem Hauptbahnhof ab. Schülerinnen und Schüler der Wilhelmstadt-Schule in Spandau haben in den vergangenen Tagen Schokoplätzchen gebacken und in Lebensmitteltüten verpackt, sagt Kara, der im Marketing arbeitet. Rund 200 Menschen wollen sie damit versorgen. Am Morgen hätten sie die Kartons mit privaten Autos an den Hauptbahnhof gefahren. Nun wollen sie die Spenden ins erste Untergeschoss bringen, der zentralen Stelle für Geflüchtete Menschen aus der Ukraine.

Der Hauptbahnhof in Berlin – ein Ort der Solidarität

Eine ältere Frau aus dem ukrainischen Kriegsgebiet trägt im Berliner Hauptbahnhof ein Baby auf dem Arm. Foto: Paul Zinken / dpa

In Decken gehüllt sitzen diese Kinder aus dem ukrainischen Kriegsgebiet auf einer Bank im Berliner Hauptbahnhof. Foto: Paul Zinken / dpa

Zwischen Reisetaschen steht dieses Mädchen aus dem ukrainischen Kriegsgebiet mit ihrem Stofftier im Berliner Hauptbahnhof. Foto: Paul Zinken / dpa

Eine Frau aus der Ukraine wickelt im Berliner Hauptbahnhof ein Kind in eine wärmende Decke. Foto: Paul Zinken / dpa

Zwischen Reisetaschen sitzen die beiden Flüchtlinge aus dem ukrainischen Kriegsgebiet auf dem Boden im Berliner Hauptbahnhof. Foto: Paul Zinken / dpa



Privatpersonen bieten am Berliner Hauptbahnhof Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine an. Foto: Christian Ditsch / epd

Privatpersonen bieten am Berliner Hauptbahnhof Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine an. Foto: Christian Ditsch / epd

Kriegsflüchtlinge bei der Ankunft am Berliner Hauptbahnhof Foto: Christian Ditsch / epd

Geflüchtete können sich aus gespendeten Kleidungsstücken im Berliner Hauptbahnhof gebrauchte Jacken, Hosen, Pullover und Kinderbekleidung mitnehmen. Foto: Christian Ditsch / epd

Geflüchtete können sich aus gespendeten Kleidungsstücken im Berliner Hauptbahnhof gebrauchte Jacken, Hosen, Pullover und Kinderbekleidung mitnehmen. Foto: Christian Ditsch / epd



Hunderte Menschen kommen jeden Tag an Berlins Hauptbahnhof an. Viele Menschen bieten Wohnraum oder anderweitig Hilfe an. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Auch Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) informierten sich am Hauptbahnhof über die aktuelle Situation. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Giffey und Kipping unterhalten sich mit Helfern und Geflüchteten. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Menschen halten Schilder hoch, auf denen Sie Wohnraum anbieten. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Die Situation am Hauptbahnhof ist teils unübersichtlich. Hunderte Menschen müssen versorgt werden. Foto: Michael Hanschke / dpa



Viele Ukraine-Flüchtlinge haben Hunger und Durst. Helfer versorgen sie mit dem Nötigsten. Foto: Michael Hanschke / dpa

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine kommen immer mehr Kriegsflüchtlinge am Berliner Hauptbahnhof an. Die Solidarität und Hilfsbereitschaft ist groß, aber die Situation vor Ort ist kaum mehr zu bewältigen. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Frauen und Kinder kommen zu Hunderten in Zügen in Berlin an – ohne zu wissen, wohin sie können. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Die Hilfsbereitschaft ist groß. In Decken gehüllt ruhen sich drei Frauen nach der strapaziösen Flucht aus dem Kriegsgebiet aus. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Helfer versorgen die Menschen auch mit Kleidung. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images



Der Strom der Menschen, die vor den russischen Truppen geflohen sind, reißt nicht ab. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Die Helfer tun alles, um die Menscchen zu versorgen. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Auch Hygieneartikel gehören zu dem Nötigsten, das die Menschen brauchen. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Der Strom der Flüchtlinge lässt nicht nach, selbst der riesige Hauptbahnhof kann die Menschenmassen kaum fassen. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Immer wieder kommen Züge mit weiteren Menschen an, die nach dem Überfall der russischen Armee auf die Ukraine die Flucht ergriffen haben. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images



Die Hilfsbereitschaft ist ungebrochen. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Die Züge sind voll mit geflüchteten Menschen, vor allem Frauen und Kindern. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Eine Frau trägt ein Kind auf dem Arm. Viele sind nach der strapaziösen Flucht erschöpft. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Helfer versuchen, Ordnung in das Chaos zu bringen. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Auf Pappschildern zeigen die Helfer an, wie viele Menschen sie aufnehmen können. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images



Die Bahnsteige sind voll mit Menschen. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images



Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach Angaben der Senatsverwaltung Integration, Arbeit und Soziales waren am Freitag mehr als 11.000 Geflüchtete nach Berlin gekommen. Auch am Sonnabend sind bis zum Vormittag bereits zwei Züge mit weiteren Zügen angekommen. Viele der Menschen versorgen sich am Hauptbahnhof mit dem Nötigsten. Etwa mit Shampoo, Deodorant oder Masken. Thamer Al-Dulaimi steht hinter dem Stand und packt neue Masken in die Kisten vor ihm. Er sagt, er stehe seit um neun Uhr am Hauptbahnhof und packe mit an. Er selbst sei vor sechs Jahren aus Bagdad, der Hauptstadt Iraks, geflohen. „Ich weiß, wie sich das anfühlt. Deshalb will ich diesen Menschen helfen“, sagt der 27-Jährige.

Während der junge Mann spricht, schiebt sich Ella Rynski durch die Menschenmasse und fragt die freiwilligen Helferinnen und Helfer am Hauptbahnhof, was man noch benötige. Sie habe 150 Euro an Spendengeldern in ihrer Familie gesammelt und wolle einkaufen gehen. Lippenbalsam, Deo und Gesichtscreme seien wichtig, antworten sie ihr. Es sind viele private Menschen, die an diesem Tag im Hauptbahnhof vorbeikommen und Spenden abgeben.

Studentin Jule Latocki: „Ich will einfach helfen“

Jule Latocki (links) hilft seit Sonnabend am Hauptbahnhof und verteilt Kleidung an die Geflüchteten.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Service

Viele von ihnen bringen auch Kleidung. Jule Latocki sortiert die Jeans und Pullover, faltet sie zusammen und hilft den Geflüchteten bei Fragen. Die 22-jährige Studentin ist erst seit wenigen Stunden hier. „Ich will einfach helfen“, sagte sie. Über Instagram habe sie dann einen Aufruf gesehen und sei an diesem Morgen zum Hauptbahnhof gefahren. Derzeit benötige man vor allem kleinteiligere Kleidung, Unterwäsche oder Pyjamas, sagt sie.

Es ist bewegend, was sich am Hauptbahnhof abspielt. Da stellen Menschen innerhalb kürzester Zeit eine riesige Organisation für die Geflüchteten zusammen, versorgen sie mit Essen, Kleidung, und die Kinder sogar mit Kuscheltieren. Dazwischen bieten Berlinerinnen und Berliner Schlafplätze und Unterkünfte für die oftmals vielen Familien, die ankommen, an. Man könnte sagen, Berlin hat an diesem Ort sein Herz für Geflüchtete entdeckt. Doch nicht nur am Hauptbahnhof ist die Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität riesig. In der ganzen Stadt verteilt, sammeln Menschen Spenden oder versuchen zu helfen.

Am Rasthof Avus werden Hilfsgüter für einen Konvoi in die Ukraine zusammengestellt. So werden Menschen im Westen des Landes versorgt, etwa in Lwiw.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Service

Lesen Sie auch: Das sind die Helfer vom Berliner Hauptbahnhof

Von der Avus starten Hilfskonvois in die Ukraine

So wie am Rasthof-Avus-Parkplatz in Charlottenburg. Hier haben die Modedesignerinnen Ewa Herzog und Marina Hoermanseder seit einigen Tagen Hilfskonvois von Berlin in die Ukraine gestartet. Menschen bringen Spenden vorbei, die freiwillige Helferinnen und Helfer in Lastwagen verpacken und anschließend in den Westen der Ukraine fahren, etwa nach Lwiw, rund 70 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. „In der Ukraine werden die Hilfsgüter von Freiwilligen verladen“, sagt Herzog.

Die Ukrainerin habe von Berlin aus ein Netzwerk aus Familienfreunden und Freiwilligen aufgebaut, die jene humanitäre Hilfe auch verlässlich bei den Menschen, die flüchten müssen, anbringen. Anfangs hätten fast ausschließlich Privatleute Sachen gespendet, mittlerweile gebe es auch Unternehmen, die Spenden liefern. Damit seien derzeit acht leere Lkw beladen worden.

Lesen Sie auch: Elinor: Wie aus einer Idee eine Zuflucht für Ukrainer wurde

ZOB: Zahlreiche Busse mit Geflüchteten

Rund 250 Menschen sind Freitagnacht am ZOB in Berlin angekommen.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Service

Nur wenige 100 Meter entfernt von der Avus, sind in der vergangenen Nacht zahlreiche Busse am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) angekommen, in denen Schätzungen der Malteser zufolge insgesamt etwa 250 Geflüchtete saßen. Die Malteser koordinieren seit Donnerstag die Hilfen am ZOB und sind unter anderem mit sechs ehrenamtlichen Sanitätern rund um die Uhr anwesend. Inzwischen gibt es für die Ankommenden aus der Ukraine zwei beheizte Aufenthaltszelte sowie ein weiteres Zelt für die medizinische Erstversorgung.

„Die Menschen haben aufgrund der oft tagelangen Reise vor allem Erschöpfungssymptome“, berichtet Charlotte Rybak, Sprecherin der Malteser Berlin. Dazu zählen etwa Kreislaufprobleme und eine extreme Übermüdung. Auch Ödeme vom langen Sitzen kämen häufiger vor. „Wir hatten außerdem einen Fall mit Verdacht auf eine Beinvenenthrombose. Ein Rettungswagen hat den Geflüchteten in ein Krankenhaus gebracht“, so Rybak.

Anderen Menschen würden benötigte Medikamente fehlen, auch sie werden an Krankenhäuser oder Arztpraxen weiter vermittelt. Neben der physischen spielt auch die psychische Gesundheit eine Rolle. „Es gibt immer wieder Flüchtlinge, die emotional sehr mitgenommen sind oder traumatisierte Kinder und Familien“, sagt die Malteser-Sprecherin. Für solche Situationen gibt es eine psychosoziale Notfallversorgung und Übersetzer, die helfen können.

Ukraine-Krise - Alle News zum Konflikt

Humboldt Forum und Neue Nationalgalerie sammeln Spenden

Auch Kulturinstitutionen in Berlin zeigen am Sonnabend ihre Hilfsbereitschaft. Die Neue Nationalgalerie am Potsdamer Platz etwa ist bis Sonntag, 6. März, durchgehend als eine Art Mahnwache und Treffpunkt geöffnet. Hier sammelt man Spendengelder für die Geflüchteten aus der Ukraine. Am Eingang sitzen zwei Mitarbeiter mit Spendenboxen und nehmen Geld entgegen. Auf der Bühne dahinter finden verschiedene Aktionen statt, am Mittag hielt beispielsweise der Schauspieler Clemens Schick eine Lesung für die Menschen in der Ukraine. Einer Mitarbeiterin vor Ort zufolge ist die Bühne für „offenen Gedankenaustausch“ gedacht, bei dem jeder einen Wortbeitrag zur Situation beitragen kann.

Auch im Humboldt Forum organisiert die Kulturinstitution gemeinsam mit dem Verein Ukraine-Hilfe und der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal eine Spendenaktion für die Ukraine und wird zum Sammelpunkt für Hilfsgüter. Menschen können ihre Sachspenden auch am Sonntag von zehn bis 18 Uhr abgeben.

Die Hilfsbereitschaft in Berlin wird weiterhin ungebrochen bleiben müssen. Allein am Freitag sind nach Angaben der polnischen Behörden 106.400 Menschen über die Grenze gekommen. Dies sei der höchste Wert innerhalb eines Tages seit Kriegsausbruch, sagte Vize-Außenminister Pawel Szefernaker. Viele von ihnen werden auch weiter in Richtung Deutschland fahren.

Ukraine-Krise – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt