Zwei Jugendliche rauben 16-Jährigem Mobiltelefon: Festnahme

Berlin. Zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche haben in Berlin-Gropiusstadt einen anderen 16-Jährigen attackiert und ihm das Mobiltelefon weggenommen. Sie wurden von Zivilfahndern der Polizei festgenommen, die zufällig die Tat beobachtet hatten, wie die Berliner Polizei am Samstag mitteilte. Die beiden Verdächtigen hatten ihr Opfer bei der Tat am Freitagmittag im Anna-Siemsen-Weg mit der Faust gegen den Kopf geschlagen, gegen eine Wand gedrückt, ihm die Mütze vom Kopf gerissen und waren geflüchtet.

Die Beamten fingen die beiden ab und brachten sie in Polizeigewahrsam. Gegen sie wird wegen Raubes ermittelt. Bei der Festnahme verletzte sich einer der Beamten an der Hand. Er wurde ambulant im Krankenhaus behandelt und musste den Dienst beenden.

