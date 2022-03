Klimaschutzgruppe protestiert auf Marschallbrücke

Berlin. Die Umweltschutzinitiative Extinction Rebellion hat am Samstag auf der Berliner Marshallbrücke demonstriert und so den Verkehr blockiert. Am Mittag hätten sich etwa 50 Aktivistinnen und Aktivisten auf der Brücke versammelt, eine selbstgebaute größere Konstruktion platziert und sich teils angekettet oder festgeklebt, so dass die Brücke zwischenzeitig nicht befahrbar gewesen sei, sagte eine Polizeisprecherin. Zum Nachmittag habe die Polizei angefangen, die Blockade aufzulösen.

Die Initiative teilte dazu mit, Anlass der Aktion unter dem Motto "1,5 Grad ist tot! Die Krisen sind längst da" sei der neue Weltklimabericht. Die Zahl 1,5 steht für das Ziel, den menschengemachten globalen Temperaturanstieg durch den Treibhauseffekt auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Die Gruppe wolle die fehlenden Maßnahmen der derzeitigen Politik aufzeigen - die Schwelle einer Erderwärmung von 1,5 Grad Celsius werde aller Voraussicht nach überschritten, hieß es.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auf dem Washingtonplatz fand zugleich eine angemeldete Mahnwache zu dem Klimabericht statt. Nach Angaben der Polizeisprecherin waren etwa 20 Menschen vor Ort, besondere Vorkommnisse gab es zunächst nicht.

© dpa-infocom, dpa:220305-99-398432/2