Wieder Autobrände in Berlin

Berlin. In Berlin haben nachts wieder Autos gebrannt. Menschen wurde dabei nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zunächst brannte am frühen Samstagmorgen in der Cyclopstraße in Berlin-Reinickendorf ein Auto komplett ab. Das Feuer beschädigte auch einen Laternenmast. Rund zwei Stunden später stand in der Landsberger Allee in Berlin-Alt-Hohenschönhausen ein Auto in Flammen. Das Feuer griff auch auf zwei weitere Fahrzeuge über. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus.

© dpa-infocom, dpa:220305-99-398433/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.