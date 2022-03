Huxleys Neue Welt Joey Kelly live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Joey Kelly ist zurück: Auf seiner großen Vortragstour "Abenteuer Leben 2022" schildert der Musiker und Extremsportler Joey Kelly faszinierende Erlebnisse aus seinem Leben und kommt im Rahmen seiner Tour am 19. April 2022 für einen Showauftritt nach Berlin.

Was erwartet die Fans?

In seinem rund zweistündigen, mit vielen Hintergrundvideos bebilderten Vortrag spricht Joey Kelly nicht nur über die frühen Jahre der Kelly Family, sondern berichtet auch über seine Erfahrungen als Ausdauer- und Extremsportler und wie er sich auch aus scheinbar ausweglosen Situationen kämpfen konnte.

Joey Kelly absolvierte in seinem Leben mehr als 50 Marathons, mehr als 30 Ultramarathons und neun Wüstenläufe. Beim "Race Across America" durchquerte er auf dem Fahrrad viermal die USA. Auf seinem jüngsten Abenteuer bereiste er gemeinsam mit seinem Sohn in einem alten VW-Bulli ohne Geld zehn Länder von Berlin nach Peking. Fans dürfen sich in Berlin auf spannende Geschichten und einen sehr persönlichen Einblick in das Leben von Joey Kelly freuen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Musiker und Extremsportler Joey Kelly reiste mit seinem Sohn Luke (l.) von Berlin nach Peking, allerdings in einem 50 Jahre alten VW-Bus.

Foto: dpa Picture-Alliance / Stefan Sauer / picture alliance/dpa

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Die Show in Berlin war ursprünglich für den 28. November 2020 geplant gewesen und wurde zwischenzeitlich auf den 1. Mai 2021 und den 28. Dezember 2021 verschoben. Weil auch dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin der Show der 19. April 2022.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit."

Wo wird Joey Kelly in Berlin auftreten?

Die Show findet im Huxleys Neue Welt (Hasenheide 107–113, 10967 Berlin-Neukölln) statt. Die Neue Welt ist ein ehemaliger Bierpalast und liegt am östlichen Ende der Straße Hasenheide im Berliner Bezirk Neukölln.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für den Berlin-Auftritt von Joey Kelly im Huxleys sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 30,25 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Dienstag (19. April 2022) um 18.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 19.30 Uhr.

Gibt es ein Hygienekonzept im Huxleys?

Huxleys Neue Welt hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept im Huxleys.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zum Huxleys?

Die Veranstalter empfehlen, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen: Mit fünf direkten Busverbindungen, einem Taxistand und zwei U-Bahnanbindungen erreicht man das Huxleys Neue Welt problemlos (Anfahrt: U7, U8 (Hermannplatz), M29, M41, 104). Wer mit dem Auto kommt, sollte keine Probleme mit Parkplätzen haben: Das Umfeld des Huxleys Neue Welt ist kein reines Wohngebiet und bietet deshalb ausreichend Parkmöglichkeiten. Zusätzlich befindet sich direkt neben der Venue ein 1200 Quadratmeter großer Parkplatz, der nachts für 300 Autos zur Verfügung steht.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zum Veranstaltungsort Huxleys Neue Welt.

Joey Kelly live in Berlin, Dienstag, 19. April 2022, Einlass ab 18:30 Uhr, Showbeginn gegen 19:30 Uhr, Huxleys Neue Welt, Hasenheide 107–113, 10967 Berlin-Neukölln