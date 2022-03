Konzert: Jimmy Kelly live in Berlin 2023 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Jimmy Kelly (Bildmitte) spielt am 7. Juni 2023 in Berlin (Archivbild).

Metropol Berlin Jimmy Kelly live in Berlin 2023 – Was Fans wissen müssen

Das Warten hat ein Ende: Nach dem überwältigenden Comeback der Kelly Family kehrt Jimmy Kelly zu seinen eigenen musikalischen Ursprüngen zurück. Im Sommer 2023 wird der irisch-amerikanische Sänger und Komponist mit seiner Straßenmusiker-Band Streetorchestra auf Tournee gehen und im Rahmen seiner "Back on the Street"-Tour am 7. Juni 2023 für ein Konzert nach Berlin kommen. Fans dürfen sich in Berlin auf einen exklusiven Liveauftritt des Vollblutmusikers freuen – mit erstklassiger Folkmusik sowie zahlreichen Anekdoten aus seinem Künstlerleben.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 5. Februar 2021 geplant gewesen und wurde zwischenzeitlich auf den 7. April 2022 verschoben. Weil auch dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 7. Juni 2023.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits gekaufte Tickets behalten Ihre Gültigkeit."

Wo wird Jimmy Kelly in Berlin spielen?

Das Konzert findet im Metropol Berlin (Nollendorfplatz 5, 10777 Berlin) statt. Das Metropol in Berlin-Schöneberg ist Eventlocation und exklusive Adresse im Herzen der Hauptstadt. Die mehr als 110 Jahre alten Mauern des prunkvollen Gebäudes am Nollendorfplatz bieten heute das perfekte Ambiente für die unterschiedlichsten Veranstaltungsformate.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Konzert von Jimmy Kelly & The Streetorchestra im Metropol sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 50,40 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (7. Juni 2023) um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20 Uhr.

Gibt es ein Hygienekonzept im Metropol?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zu den Veranstaltungen im Metropol sowie allgemeine Informationen zur Corona-Prävention in Berlin.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zum Metropol Berlin?

Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Metropol Berlin (Nollendorfplatz 5, 10777 Berlin) liegt mitten in Schöneberg im Herzen der Hauptstadt und ist mit der U-Bahn (U1, U2, U3, oder U4 bis Nollendorfplatz) gut zu erreichen. Die U-Bahnstation Nollendorfplatz liegt praktisch direkt vor der Tür. Auch mit den Buslinien 106, 187, M19, N26 und N2 (Haltestelle U-Nollendorfplatz) ist das Metropol gut zu erreichen. In der Umgebung finden sich nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum.

Hier erhalten Sie Hinweise zu den Einlassbestimmungen im Metropol Berlin.

Jimmy Kelly & The Streetorchestra live im Metropol Berlin, Mittwoch, 7. Juni 2023, Einlass ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Nollendorfplatz 5, 10777 Berlin