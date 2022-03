Clubs in Berlin: Gelockerte Corona-Regeln - so lief der Neustart

In Berlin sind am Freitag Lockerungen bei den Corona-Regeln in Kraft getreten - die Clubs öffneten wieder. So war die Party-Nacht.

Berlin. Ihre Augen hat sie mit Glitzer geschminkt. Das Partyoutfit wird noch von einer dicken Jacke verdeckt. Es ist kalt und etwas Geduld müssen die junge Frau und ihre Freunde am Freitagabend mitbringen, bevor es endlich hineingeht, tanzen, trinken, Spaß haben, ein bisschen durchdrehen. Das Ziel ist der Club „Birgit&Bier“ im Partyhotspot am Schleusenufer in Kreuzberg. Ihren Namen möchte die 23-Jährige nicht nennen, ihre Begeisterung teilt sie jedoch gern: „Ich wollte direkt los, als ich gelesen habe, dass die Clubs wieder öffnen dürfen. Für mich ist tanzen einfach Stressabbau.“ Wie die junge Frau zog es am Freitagabend wieder viele in die Clubs. Mit dem 4. März fiel in Berlin das Tanzverbot.

Das Coronavirus hatte die Clubszene in den vergangenen Monaten erneut zum Erliegen gebracht. Clubs durften zwar öffnen, es galt jedoch ein Tanzverbot. Viele Betreiber ließen ihre Läden deshalb zu, andere hatten die Möglichkeit, ihr Programm anzupassen. Nun kehrt ein großes Stück Freiheit zurück. Keine Maskenpflicht, keine Abstandsregeln, keine Kapazitätsbeschränkungen. Am Wiedereröffnungswochenende gingen deshalb viele Clubs gleich in die Vollen: Am Freitag wieder an den Start gingen unter anderem Klunkerkranich, Watergate, Kitkat, Frannz Club, Wilde Renate, Void Club oder Oxi Club. Am Sonnabend ziehen beispielsweise Ritter Butzke, Berghain, Schwuz oder SO36 nach. Das Sisyphos öffnet gleich mehrere Tage, vom 4. bis 9. März durchgehend. Für Berlins Club-Betreiber besteht nun die Aussicht auf gute Sommermonate.

Corona in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Berliner Clubs dürfen seit 4. März unter dem 2Gplus-Modell öffnen

Der Anfang ist gemacht. Gegen elf Uhr, während sich die umliegenden Restaurants allmählich leeren, warten gut 100 vor allem junge Menschen vor dem „Birgit&Bier“. Sie kommen zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Taxi. Über dem Eingang thront eine riesige Frauenfigur und prostet den Wartenden vom Dach aus zu. Neben Stimmengewirr ist deutlich das Piepen der Geräte zu hören, mit denen die Mitarbeiter am Einlass die QR-Codes der Impfnachweise checken. Danach noch ein Blick auf den Personalausweis und das Testergebnis.

Die Clubs dürfen in Berlin nur unter dem 2Gplus-Modell öffnen. Das bedeutet, Genesene und Geimpfte müssen zusätzlich einen negativen Corona-Test vorlegen können – das gilt auch für Geboosterte, also dreifach Geimpfte. In der „Birgit“ hat man deshalb auch eine Corona-Teststation eingerichtet. „Geboosterte rechnen sicher nicht damit, dass sie einen Test benötigen“, sagt eine Sprecherin vom „Birgit&Bier“ am Freitag vor der Wiedereröffnung.

Teilweise müssen Clubs ihre Preise anziehen

Und auf noch etwas sollten sich Feierlustige einstellen: Um sich finanziell von den klammen Monaten der vergangenen beiden Jahre zu erholen, habe man die Getränkepreise ein wenig erhöhen müssen, erzählt die Sprecherin weiter. Dafür sind die Eintrittspreise mit 15 Euro stabil geblieben. Auch andere Clubs heben Eintritts- oder Getränkepreise an.

Freitagabend warten gut 100 Gäste vor dem Club „Birgit&Bier“ am Schleusenufer in Kreuzberg.

Foto: Julia Lehmann / Berliner Morgenpost

Während in Berlin wieder die erste Nacht durchgetanzt wird, attackiert Russlands Präsident Wladimir Putin weiterhin die Ukraine. Ein Thema, das auch unter den Feiernden präsent ist. „Ich war wirklich verzweifelt. Ein Teil in mir fühlt sich sehr schlecht“, sagt Asena (24), während sie vor dem „Birgit&Bier“ ansteht. Vor diesem Hintergrund zum Feiern in einen Club zu gehen, ist nicht ganz leicht. Für Daniel Jakobson von der Clubcommission Berlin, die Interessenvertretung der Berliner Clubs, ist das jedoch kein Widerspruch: „Es ist an der Zeit wieder zusammenzukommen, auch in schwierigen Zeiten. Clubs erfüllen dabei eine wichtige soziale Funktion und sind politische Orte.“ Er nehme unter den Besuchern keineswegs Gleichgültigkeit wahr.

Clubcommission Berlin startet Spendenaktion für die Ukraine

In Berlin hatte sich eine große Welle der Solidarität für die Geflüchteten entwickelt. Auch die Partyszene hat auf die Ereignisse in der Ukraine reagiert und eine Spendenaktion gestartet. Unter „Club Culture United – Stand up for Ukraine“ ruft die Clubcommission zusammen mit ihren Mitgliedern dazu auf, die Menschen in der Ukraine zu unterstützen. Die Aktion beschränke sich nicht nur auf das Wiedereröffnungswochenende, sondern werde über die nächsten Wochen fortgesetzt, sagt Daniel Jakobson.

„Manche Clubs wollen Teile ihres Umsatzes spenden, manche sogar alles.“ Andere Veranstalter bitten ihre Gäste gezielt um Spenden. „Wir wollen den großen Andrang nutzen, um Geld für den guten Zweck zu sammeln“, so Jakobson.

Clubcommission Berlin: Kein erneutes Tanzverbot

Und Corona? Die weiter sinkenden Inzidenzen lassen viele Betreiber hoffen. Gäste fühlen sich dank der zusätzlichen Testpflicht sicherer. Ein Stück Altbekanntes und Normalität scheint zurückgekehrt. Darauf freut sich auch Reimund vom Club „Goldengate“ an der Dircksenstraße in Mitte, der auch am Freitag wieder durchstarten konnte. „Zwischenzeitlich kam mir die Stadt vor wie ein zu groß geratenes Stuttgart, vor allem nachts. Wir müssen uns die Nacht zurückholen“, sagt Reimund. Wenn er in den letzten Wochen nachts unterwegs gewesen war, sei er weit und breit der einzige gewesen. „Leere, tote Straßen. Das fand ich schauerlich.“

Dass die Wiedereröffnung nun schneller kam als gedacht, helfe den Clubs sehr, sagt Reimund. „Denn so können wir das machen, was wir am besten können: gute Partys anbieten und dadurch der ganzen Welt mitteilen und zeigen, dass Berlin ein besonderer Ort ist, mit besonderen Menschen und einem besonderen Spirit, etwas Einzigartiges.“ Wichtig sei nun, dass der ständige Wechsel zwischen Öffnen und Schließen ein Ende habe.

Der ganz große Ansturm auf die Clubs bleibt aus

Dem stimmt auch Daniel Jakobson von der Clubcommission zu. „Wichtig ist, und das ist ungewiss, dass Clubs langfristig offenbleiben können.“ Es könne nicht sein, dass im Herbst wieder ein Tanzverbot kommt. Jakobson schlägt deshalb vor, Schnelltests durch die sichereren PCR-Tests zu ersetzen, sollte sich die Situation noch mal verschärfen.

Bis dahin herrschen wieder halbwegs normale Zustände in Berlin. Freitagnacht pilgern die Menschen auch wieder zum RAW-Gelände in Friedrichshain. Das Gelände ist bekannt für seine große Clubdichte. Wer es nicht sofort findet, muss nur den Menschengruppen vom S-Bahnhof Warschauer Straße bis in die Revaler Straße folgen. Auf dem Weg dorthin lassen sich die berlintypischen Beobachtungen machen. Straßenmusiker grölen ihre Kunst in die Nacht, Männer rufen jungen Frauen in kurzen Röcken anzügliches hinterher. Fast könnte man meinen, es herrschen Zustände wie vor der Corona-Krise – wären da nicht zwei prominent platzierte Teststationen für die Gäste. Vielleicht ist das aber auch einfach die neue Normalität.

Polizeieinsatz vor Club in Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg

Der Innenhof der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg war am Freitagabend derart mit Besuchern überfüllt, dass die Berliner Polizei ihn räumen musste. Die Zeitung „B.Z.“ hatte zuerst berichtet. Auf Nachfrage der Berliner Morgenpost bestätigte ein Polizeisprecher am Sonnabend, dass sich zwischen 1500 und 2000 Personen in dem Hof aufhielten und eine Massenpanik drohte. „Es kam zu Panikattacken bei Besuchern und einem Ohnmachtsanfall“, so der Sprecher. Eine Frau sei ins Krankenhaus gekommen.

Die Polizei war mit etwa 70 Einsatzkräften vor Ort. Gegen 23 Uhr war der Hof komplett geräumt. Erst gegen Mitternacht konnte er wieder durch die Polizei freigegeben werden.