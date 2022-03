Zahl der Patienten mit Corona in Kliniken geht leicht zurück

Potsdam. Die Zahl der Menschen in Brandenburg, die mit oder wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus kommen, ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Das Gesundheitsministerium berichtete am Samstag von 8,1 je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Die Warnampel schaltete in diesem Bereich erneut auf Rot. Am Freitag hatte der Wert bei 9,25 gelegen und die Corona-Ampel im Warnsystem des Landes damit erstmals die höchste Stufe erreicht.

Beim Anteil der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten steht die Ampel hingegen mit 9,4 Prozent auf Grün. 725 Covid-Patienten werden - so der Stand am Freitag - im Krankenhaus behandelt. Davon liegen 68 auf Intensivstationen, hiervon müssen 39 beatmet werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ging landesweit leicht zurück - von 1430,3 am Freitag auf 1406,3. Vor einer Woche lag der Wert bei 1432,1. Die meisten Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche meldete die Stadt Brandenburg an der Havel mit 2770,7. Es folgen der Landkreis Elbe-Elster mit einem Wert von 2101,2 und der Kreis Prignitz (1951,5). Die niedrigste Inzidenz verzeichnet derzeit der Landkreis Barnim mit 629,3.

5576 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages kamen nach Ministeriumsangaben hinzu, nach 7907 am Tag zuvor. Zudem kamen sechs Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 hinzu.

Bislang sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts 68,7 Prozent der Bevölkerung in Brandenburg mit Stand Donnerstag vollständig geimpft. 50,5 Prozent haben eine Auffrischimpfung erhalten.

© dpa-infocom, dpa:220305-99-395558/2