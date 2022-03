Tesla-Chef Musk bedankt sich für Werksgenehmigung

Austin. Tesla-Chef Elon Musk hat sich via Twitter für die Genehmigung der Fabrik des Elektroauto-Herstellers in Brandenburg bedankt. "Die Zukunft ist sehr spannend!", schrieb Musk in der Nacht zum Samstag auf Deutsch. "Ich möchte mich recht herzlich bedanken." In einem weiteren Tweet versprach er, bei der Eröffnung Tanzschritte vorzuführen - wie er es bereits bei einigen Auftritten getan hat.

Tesla hatte am Freitag rund zwei Jahre nach Baubeginn grünes Licht für sein erstes europäisches Werk in Grünheide bei Berlin bekommen. Auflagen des Landes Brandenburg will Tesla binnen zwei Wochen abarbeiten und rasch mit der Produktion beginnen. Die Fabrik ist praktisch fertig: Tesla baute mit 19 vorzeitigen Zulassungen auf eigenes Risiko, obwohl die letzte Genehmigung noch fehlte.

