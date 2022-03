Hertha-Trainer Korkut will Richtungsänderung gegen Frankfurt

Berlin. Fußball-Bundesligist Hertha BSC will nach drei Niederlagen hintereinander wieder Punkte sammeln und den ersten Sieg in diesem Jahr einfahren. "Wir haben die Möglichkeit, das Ding zu drehen und Sachen in die richtige Richtung zu lenken", sagte Hertha-Trainer Tayfun Korkut vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Angesichts des Absturzes auf den Relegationsrang nach der 0:3-Niederlage beim SC Freiburg am vergangenen Spieltag meinte der 47-Jährige: "Da wollen wir nicht bleiben."

Gegen die ebenfalls seit drei Spieltagen punktlosen Hessen kann der Trainer wieder mit dem zuvor Rot-gesperrten Marc Oliver Kempf in der Abwehr planen. Alexander Schwolow wird dagegen noch fehlen und wohl erneut durch Marcel Lotka ersetzt werden, der gegen Freiburg zu seinem Bundesliga-Debüt kam. Neben Lotka bieten sich aber auch die wiedergenesenen Oliver Christensen und Nils Körber an.

