BVG: Tickets - Alle Infos zu Fahrscheinen

Kauft man ein BVG-Ticket an einem Fahrscheinautomaten in einem U-Bahnhof, muss das Ticket vor der Fahrt entwertet werden.

Berlin. Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) gibt es eine Vielzahl von Tickets, die für Fahrten mit der U-Bahn, mit der Tram oder mit Bussen genutzt werden können.

Gekauft werden können Tickets an den Automaten in U-Bahnhöfen, in den Automaten der Trams und in den Bussen direkt beim Busfahrer. Der Kauf von Tickets ist aber auch möglich in einer Vielzahl von Verkaufsstellen und Kundenzentren. Eine Übersicht zu den BVG-Verkaufsstellen finden Sie auf der Seite der Verkehrsbetriebe. Der Ticketkauf ist zudem möglich über die Fahrinfo App der BVG.

Was kostet eine 4 Fahrten Karte bei der BVG? Kann man mit der Monatskarte jemanden mitnehmen? Wie viele Stationen sind eine Kurzstrecke? Wie viel kostet Monatskarte? Was kostet BVG Umweltkarte? Kann man mit der Umweltkarte zu zweit fahren? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier.

BVG: Tickets - die Fahrscheine in der Übersicht

Einzelfahrschein

Tarifzone Regeltarif ermäßigt AB 3,00 1,90 BC 3,50 2,40 ABC 3,80 2,70

Hinweise: für eine Fahrt in Richtung des Fahrtziels, Umsteigen und Fahrtunterbrechungen sind erlaubt, Rück- und Rundfahrten sind ausgeschlossen, Geltungsdauer 120 Minuten, kostenfreie Mitnahme: Kinder unter 6 Jahren, Handgepäck, Kinderwagen, Krankenfahrstühle und sonstige orthopädische Hilfsmittel wie Rollatoren

4-Fahrten-Karte

Tarifzone Regeltarif ermäßigt AB 9,40 5,80 BC 12,60 8,60 ABC 13,80 9,80

Hinweise: 4 Fahrten im Tarifbereich Berlin AB, BC, ABC, jeweils eine Fahrt in Richtung des Fahrtziels, Umsteigen und Fahrtunterbrechungen sind erlaubt, Rück- und Rundfahrten sind ausgeschlossen, Geltungsdauer: jeweils 120 Minuten in eine Richtung, kostenfreie Mitnahme: Kinder unter 6 Jahren, Handgepäck, Kinderwagen, Krankenfahrstühle und sonstige orthopädische Hilfsmittel, wie Rollatoren

Kurzstrecke

Tarifzone Regeltarif ermäßigt AB 2,00 1,50

Hinweise: 3 Stationen mit S- und/oder U-Bahn, mit Umsteigen, ohne Fahrtunterbrechung, 6 Haltestellen mit Bus oder Straßenbahn, ohne Umsteigen und Fahrtunterbrechung, Geltungsdauer ab Entwertung für die genannte Anzahl von Stationen, bei Handytickets 20 Minuten für die genannte Anzahl von Stationen, Kostenfreie Mitnahme: Kinder unter 6 Jahren, Handgepäck, Kinderwagen, Krankenfahrstühle und sonstige orthopädische Hilfsmittel wie Rollatoren

24-Stunden-Karte

Tarifzone Regeltarif ermäßigt AB 8,80 5,60 BC 9,20 5,90 ABC 10,00 6,10

Hinweise: für eine beliebige Anzahl Fahrten, gültig für einen Erwachsenen und bis zu drei Kinder zwischen 6 und 14 Jahren, kostenfreie Mitnahme: bis zu 3 Kinder von 6 bis 14 Jahren (wenn der Inhaber der Karte mindestens 15 Jahre alt ist), Kinder unter 6 Jahren, Handgepäck, Kinderwagen, Krankenfahrstühle und sonstige orthopädische Hilfsmittel, wie Rollatoren, 1 Hund

VBB-FlexTicket

Tarifzone Regeltarif ermäßigt AB 44,00 -

Hinweise: 8 x 24h Tickets, die für eine beliebige Anzahl Fahrten gelten, Ticket für eine Person, die Erweiterung mit einem Anschlussfahrausweis ist nicht gestattet, je Fahrtberechtigung 24 Stunden ab Aktivierung/Entwertung, Aktivierung/Entwertung innerhalb von 30 Tagen ab Kauf, kostenfreie Mitnahme: Kinder unter 6 Jahren, Handgepäck, Kinderwagen, Krankenfahrstühle und sonstige orthopädische Hilfsmittel, wie Rollatoren. Die kostenlose Mitnahme eines Hundes ist erlaubt. Wie das Flex-Ticket im Detail funktioniert, erfahren Sie in diesem Artikel.

Monatskarte (VBB Umweltkarte)

Tarifzone Regeltarif ermäßigt AB 86,00 - BC 89,00 - ABC 107,00 -

Hinweise: beliebig viele Fahrten innerhalb des Geltungsbereichs, übertragbar auf andere Personen, gültig vom aufgedruckten ersten Tag 0 Uhr bis zum aufgedruckten letzten Tag 24 Uhr, monatliche Abbuchung oder jährliche Abbuchung, Ausgabe als VBB FahrCard, Kostenfreie Mitnahme: Kinder unter 6 Jahren, Handgepäck, Kinderwagen, Krankenfahrstühle und sonstige orthopädische Hilfsmittel, wie Rollatoren, 1 Hund, Montag bis Freitag ab 20 Uhr bis 3 Uhr des Folgetages und Samstag, Sonntag, feiertags, am 24. und 31.12. ganztägig bis zu vier Personen, wobei nur eine Person älter als 14 Jahre sein darf.