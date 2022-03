Senat plant großes Zelt für Flüchtlinge am Hauptbahnhof

Berlin. Der Berliner Senat will Empfang und Betreuung ankommender Ukraine-Flüchtlinge am Hauptbahnhof verbessern. Anfang kommender Woche werde auf dem Vorplatz ein großes Messezelt aufgebaut, sagte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) am Freitag bei einer Online-Klausurtagung der Linken-Fraktion im Abgeordnetenhaus. In dem Zelt sollen Ankömmlinge demnach im Warmen erste Informationen und Essen bekommen oder die Möglichkeit haben, auf die Toilette zu gehen.

Kipping sagte, sie sei den vielen Freiwilligen, die die Menschen seit Tagen im Bahnhof in Empfang nehmen, "unendlich dankbar". Das Land organisiere Shuttlebusse zum Ankunftszentrum in Reinickendorf - auch die Deutsche Bahn sei ein wichtiger Partner. "Wir wissen, dass wir mehr Verantwortung übernehmen müssen am Bahnhof und das machen wir auch", so Kipping.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220304-99-386990/2