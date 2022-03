Senatorin: 10.000 weitere Ukraine-Flüchtlinge in Berlin

Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) geht davon aus, dass im Laufe des freitags mindestens 8500 bis 10.000 weitere Ukraine-Flüchtlinge in der Hauptstadt eintreffen. Das sagte sie am Nachmittag bei einer Online-Klausurtagung der Linken-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Damit würde sich die steigende Tendenz der vergangenen Tage weiter fortsetzen: Am Donnerstag seien mindestens 6000 Geflüchtete mit Zügen in der Hauptstadt eingetroffen, so Kipping. Weitere seien mit Bussen oder Autos gekommen.

Kipping zufolge reisen viele der Geflüchteten in andere Regionen weiter. Nach den bisherigen Erfahrungen müssten etwa ein Drittel der Ankömmlinge, die in Berlin bleiben, durch den Senat untergebracht werden. Die übrigen kämen hier privat unter.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Montag habe der Senat 350 Menschen in Berlin untergebracht, die nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hier angekommen seien. Am Dienstag seien es 1400 gewesen und am Mittwoch 1700, wobei 1000 davon mittlerweile im Nachbarland Brandenburg untergebracht worden seien. Am Donnerstag habe das Land Berlin 1400 Geflüchteten eine Unterkunft gestellt.

Erneut sprach Kipping von der Spitze des Eisberges und der wohl größten Fluchtbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa. "Umso wichtiger ist, dass alle auf Höhe der Herausforderung handeln und nicht die Augen verschließen", sagte Kipping und kritisierte die Bundesregierung.

"Ich befürchte, dass ein Großteil (...) zumindest in der Bundesregierung die Dimension, mit der wir es jetzt schon zu tun haben, und vor allen Dingen das, was noch auf uns zukommt, überhaupt nicht realisiert hat", sagte sie. "Also wenn ich den Bund gestern noch faseln höre, naja, es sind ja schon 5000 Leute registriert, da kann ich nur sagen: In welcher Welt leben die?"

© dpa-infocom, dpa:220304-99-386945/2