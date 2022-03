Eishockey Liga Neuer Termin: Eisbären am 25. März nach Nürnberg

Berlin. Das wegen eines Corona-Ausbruchs bei den Eisbären Berlin abgesagte Spiel des Deutschen Eishockey-Meisters bei den Nürnberg Ice Tigers ist neu terminiert worden. Die Partie des 51. Spieltags, die am 4. März stattfinden sollte, wird nach Abstimmung beider Vereine mit der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nun am 25. März (19.30 Uhr/Magentasport) nachgeholt, wie die Eisbären am Freitag mitteilten.

Am Donnerstag wurde die gesamte Mannschaft aufgrund zahlreicher positiver Fälle im Team sowie im Trainer- und Betreuerstab in Quarantäne gesetzt, sodass auch das für Sonntag angesetzte Auswärtsspiel bei den Iserlohn Roosters entfällt. Für diese Partie wurde noch kein neuer Termin benannt.

© dpa-infocom, dpa:220304-99-386275/2