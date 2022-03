Frauen und Kinder kommen zu Hunderten in Zügen in Berlin an – ohne zu wissen, wohin sie können.

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine kommen immer mehr Kriegsflüchtlinge am Berliner Hauptbahnhof an. Die Solidarität und Hilfsbereitschaft ist groß, aber die Situation vor Ort ist kaum mehr zu bewältigen.

Hunderte Menschen kommen jeden Tag an Berlins Hauptbahnhof an. Viele Menschen bieten Wohnraum oder anderweitig Hilfe an.

Privatpersonen bieten am Berliner Hauptbahnhof Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine an.

Privatpersonen bieten am Berliner Hauptbahnhof Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine an.

Ukraine-Flüchtlinge in Berlin Senat baut Zelt und Container am Hauptbahnhof auf

Berlin. Um den Ansturm der Flüchtlinge am Hauptbahnhof besser bewältigen zu können, will der Senat ein Messezelt und Container auf den Washingtonplatz vor dem Bahnhof aufstellen. So sollen bis zu 1000 Flüchtlinge einen ersten Anlaufpunkt erhalten, medizinisch versorgt und verpflegt werden. Das kündigte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) am Freitag an. Auch am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) soll eine Ankunftsstelle von den Maltesern und dem ASB eingerichtet werden.

„Wir wollen an Orten, an denen viele Menschen ankommen, die Versorgung sicherstellen“, sagte der Sprecher der Sozialverwaltung, Stefan Strauß. „Es entwickelt sich eine enorme Intensität.“ Die Zahl der Kriegsflüchtlinge, die per Bahn, Bus oder im Privat-PKW ankämen, steige von Tag zu Tag.

Am Donnerstag sind nach Angaben der Verwaltung mehr als 6000 Menschen aus der Ukraine in Berlin angekommen, 800 davon wurden vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten untergebracht. Wie viele Flüchtlinge privat untergekommen sind oder nach einer ersten Verschnaufpause weiter reisen, ist unbekannt, da Ukrainer visafrei als Touristen einreisen können.

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn betonte, dass auch das Team des Bahnhofsmanagements rund um die Uhr im Berliner Hauptbahnhof im Einsatz sei. „Das DB-Team der Bahnhöfe und Mitarbeitende aus vielen Bereichen der DB sind vor Ort, um die Ankommenden zu unterstützen“, sagte sie. Man bedanke sich aber ausdrücklich bei den vielen Helfenden für ihren „außergewöhnlichen Einsatz“.

Seit Donnerstag hat die Deutsche Bahn auch neue Shuttle-Züge zwischen Frankfurt (Oder) und Berlin eingesetzt, die sechsmal täglich unterwegs sind. Damit werde das Angebot zwischen Berlin und der polnischen Grenze verdoppelt, hieß es. Für die Weiterreise von Berlin aus gibt es das „helpukraine“-Ticket, das Flüchtlinge in allen DB-Reisezentren kostenlos erhalten. Rund ein Drittel aller in Berlin mit dem Zug angekommenen Geflüchteten hätten dieses schon genutzt, so die Bahn. Das Ticket gilt im Fern- und Nahverkehr in Deutschland und wird auch in Zügen in andere Länder wie Frankreich, Österreich, Belgien oder in die Schweiz anerkannt.

