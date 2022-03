Streit um Parkplatz: Frau getreten und verletzt

Finsterwalde. Im Streit um einen Parkplatz hat ein Mann einer 32-Jährigen gegen den Oberkörper getreten und sie dabei verletzt. Zuvor habe der 38-Jährige die Frau am Donnerstagnachmittag in Finsterwalde (Landkreis Elbe-Elster) zu Boden gestoßen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann sei offenbar nicht damit einverstanden gewesen, dass die Frau ihr Fahrzeug auf einer Parkfläche abstellen wollte, weil er den Platz für sich beanspruchte, hieß es. Daraufhin soll es zu einem Streit gekommen sein. Der Mann wurde wenig später von Polizisten gestellt. Er habe sich äußerst aggressiv gezeigt und die Beamten bedroht. Wegen seines psychischen Zustands sei der Mann in ein Krankenhaus gebracht worden.

© dpa-infocom, dpa:220304-99-385811/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.