Ukraine-Krieg: Studenten wollen mit Plattform Chaos mindern

Berlin. Die Hilfsbereitschaft für die Ukrainer, die sich noch im eigenen Land befinden, als auch für diejenigen, die bereits nach Deutschland fliehen konnten, ist enorm. Um einen Überblick zu schaffen, was genau wo gesucht respektive gebraucht wird, haben drei Studenten die Plattform „Deutschland hilft“ (DEhilft) gegründet. Mit dieser zentralen Anlaufstelle für alle Hilfegesuche Deutschlands möchten sie Ordnung in das Chaos bringen.

Wer auf die Internetseite geht, sieht auf einen Blick, was alles gebraucht wird: Übersetzer, Fahrer, Sach- oder Geldspenden. Aus mittlerweile 15 Städten in ganz Deutschland kann jeder die aussuchen, die am nächsten ist. Gibt man im Anschluss die Kategorie an, in der man helfen möchte, werden alle Gesuche der einzelnen Organisationen angezeigt. „Wir möchten es allen so einfach wie möglich machen, damit schnell geholfen werden kann“, sagt Philip Eßwein, der gemeinsam mit seinen Kommilitonen Ali Karami und Emil Hopf die Plattform innerhalb von zwei Nächten auf die Beine gestellt hat. Während Philip Eßwein BWL studiert, haben sich die anderen beiden auf IT spezialisiert.

Bei großer Resonanz soll Plattform DEhilft ausgeweitet werden

Die Studenten bündeln auf DEhilft alle Hilfegesuche, sie selbst vermitteln nicht. „Die Internetseiten der Organisationen sind teilweise sehr dynamisch. Heute werden vielleicht Sachspenden gesucht, die Lager können aber schon morgen voll sein. So schnell können wir nicht reagieren und aktualisieren“, sagt Philip Eßwein. Aus diesem Grund werden alle auf die Internetseite der jeweiligen Organisation weitergeleitet, dort stehen dann die detaillierten Informationen wie auch die Spendenkonten.

Stand jetzt ist das Projekt der drei Studenten als ein kurzfristiges angelegt. „Sollte die Resonanz groß sein, werden wir das ausweiten und nicht nur auf die Ukraine beschränken“, versichert Philip Eßwein. Die Hilfe für Menschen aus der Ukraine stünde derzeit aber im Vordergrund.

