Der Dieselpreis in Berlin und der Benzinpreis steigen auch in Folge des Kriegs in der Ukraine auf Rekordhöhen.

Der Dieselpreis und der Benzinpreis in Berlin steigt auch in Folge des Kriegs in der Ukraine auf Rekordhöhen. .

Tanken Spritpreise schnellen auch in Berlin in die Höhe

Berlin. Wer in diesen Tagen tanken muss, wird nicht selten eine Rekordsumme dafür bezahlen müssen. Die Dieselpreise und Benzinpreise haben in den vergangenen Tagen, insbesondere in Folge des Kriegs in der Ukraine, sprunghaft zugelegt, das gilt auch für Tankstellen in Berlin. Dem Autoclub ADAC zufolge war der 28. Februar der teuerste Tag aller Zeiten, das betrifft sowohl Super E10 als auch Diesel. Und ein Ende der Entwicklung ist noch nicht absehbar.

So lag am Freitagmorgen der Dieselpreis in Berlin an den günstigsten Tankstellen – JET an der Storkower Straße und Sprint an der Kniprodestraße – bei rund 1,84 Euro. Den Berliner Durchschnitt gab die Plattform clever-tanken.de mit knapp 1,93 Euro an. Zum Vergleich: Am 28. Februar, also dem bisherigen Rekordtag, betrug der Preis laut ADAC im Bundesdurchschnitt 1,756 Euro, und das waren bereits mehr als zehn Cent mehr als noch eine Woche zuvor.

Literpreis für Super erreicht im Schnitt fast die Zwei-Euro-Marke

Für einen Liter Super E10 zahlte man am Freitagmorgen im günstigsten Fall rund 1,82 Euro, das war an der Tankstelle am Tempelhofer Weg 10 der Fall. Der Durchschnitt entsprach ebenfalls rund 1,93 Euro. Damit liegt der Berliner Schnitt ebenfalls noch einmal deutlich über dem Wert vom 28. Februar. An dem Tag hatte das Bundesmittel laut ADAC bei knapp 1,83 gelegen. Noch im Dezember 2021 kostete der Liter demnach um die 1,60 Euro.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein Liter Super kostete am Freitag an der preiswertesten Tankstelle, ebenfalls jene am Tempelhofer Weg, rund 1,88 Euro, der Berliner Durchschnitt kratzte clever-tanken.de zufolge bereits an der Zwei-Euro-Marke. Die Plattform bezifferte den Wert mit rund 1,99 Euro.

ADAC rät Autofahrern zum Tanken am Abend

Vom Tanken am Morgen raten Experten aber grundsätzlich ab. In einer Mitteilung aus dieser Woche empfahl der ADAC Autofahrern, derzeit besonders die Preisschwankungen an den Zapfsäulen zu nutzen und bevorzugt in den Abendstunden zu tanken. „Dann ist Tanken um einige Cent billiger als morgens“, hieß es. Ursache für die „dramatische Verteuerung“ ist demnach der weitgehend auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführende Preisanstieg beim Rohöl. Dieser habe sich zuletzt bei um die 100 US-Dollar eingependelt. Noch vor drei Monaten lag der Ölpreis laut bei etwa 70 Dollar.

Aktuelle Preisinformationen finden Autofahrer auch auf der Internetseite des ADAC oder in der kostenlosen App „ADAC Spritpreise“. Dort sind dem Autoclub zufolge nahezu alle 14.000 Tankstellen in Deutschland mit ihren Preisen erfasst.