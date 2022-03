Wechselhaftes Wetter für Berlin und Brandenburg

Berlin. Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwartet ein wechselhaft bewölkter und sonniger Freitag. Autofahrer sollten sich am Morgen auf Frost, Nebel und auch vereinzelt auf Glätte einstellen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Vormittag bleibt es voraussichtlich zunächst stark bewölkt, ab dem Mittag soll es zu Auflockerungen kommen. Die Temperaturen liegen bei drei bis sechs Grad. In der Nacht zum Samstag wird wieder verbreitet Nebel erwartet. Die Tiefsttemperaturen sollen zwischen minus zwei und minus sechs Grad liegen.

© dpa-infocom, dpa:220304-99-378732/2

