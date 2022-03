Mehr Streifen vor russischen und ukrainischen Einrichtungen

Berlin. Die Polizei hat ihre Schutzmaßnahmen für die 35 russischen Einrichtungen in der Hauptstadt erhöht. Das sagte Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Donnerstag der Berliner Morgenpost. Unmittelbar nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine am vergangenen Donnerstag habe es eine Farbbeutel-Attacke auf die Russische Botschaft in der Straße Unter den Linden gegeben. Die Fassade wurde beschädigt.

In den vergangenen Tagen gab es außerdem einen Flaschenwurf auf das Dach eines Swimmingpools auf dem Gelände der Botschaftsresidenz der Russischen Föderation in Dahlem. In beiden Fällen wurden Sachbeschädigung angezeigt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unter den russischen Einrichtungen in Berlin, die derzeit laut Slowik „intensiver bestreift“ würden, sind auch das Ehrenmal am Treptower Park, das Russische Haus in der Friedrichstraße und russische Kirchen. „Wir fahren dort in einem engeren zeitlichen Rahmen Streife“, sagte Slowik. Darüber hinaus sei die Berliner Polizei „wach in jede Richtung“ – auch die ukrainischen Einrichtungen in der Stadt habe man stärker im Blick. Zu mehr Übergriffen oder Spannungen sei es bisher aber nicht gekommen.

Lesen Sie auch: Berlin zeigt seine riesige Hilfsbereitschaft am Hauptbahnhof