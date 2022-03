Zahl der Covid-19-Krankenhauspatienten steigt weiter

Potsdam. Die Zahl neuer Krankenhauspatienten mit Covid-19 ist in Brandenburg erneut gestiegen. Der Wert derjenigen, die mit dieser Krankheit innerhalb einer Woche je 100.000 Einwohner in Kliniken aufgenommen wurden, nahm von 6,2 auf 7,63 zu, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Die Warnampel steht in diesem Bereich auf Rot. Beim Anteil der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten steht die Ampel hingegen mit 9,9 Prozent auf Grün.

Aktuell liegen 755 Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus, davon 70 auf Intensivstationen, hiervon müssen mit Stand Mittwoch 44 beatmet werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz - der Wert neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen - lag am Donnerstag landesweit bei 1423,6 nach 1397,4 am Tag zuvor und 1455,8 vor einer Woche. Am höchsten ist die Inzidenz in Brandenburg (Havel) mit 2588,8 gefolgt von der Stadt Cottbus mit 2464,2. Den niedrigsten Wert mit 617,1 hat der Kreis Barnim.

Innerhalb eines Tages steckten sich 7699 Menschen mit dem Coronavirus an - ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vortag, wo es 7371 neue Fälle waren.

68,6 Prozent der Bevölkerung im Land ist vollständig geimpft, eine Auffrischimpfung haben mit Stand Mittwoch bislang 50,4 Prozent erhalten.

An diesem Freitag treten in Brandenburg weitere Corona-Lockerungen in Kraft. In Gaststätten ist der Besuch für Geimpfte und Genesene, aber auch für Ungeimpfte mit negativem Corona-Test (3G) möglich. Für Hotels gilt ebenfalls die 3G-Regel, nicht mehr 2G. In Kinos und Theatern ist drinnen wie draußen ein Zutritt auch mit Test (3G-Regel) möglich.

Diskotheken und Clubs können mit 2G plus - also für Geimpfte und Genesene mit Booster oder zusätzlichem Test - wieder öffnen. Das gilt auch für Festivals. In Sporthallen, Schwimmbädern und Fitnesscentern ist drinnen die 3G-Regel vorgesehen, nicht mehr 2G. Draußen ist für alle Sportarten dann kein Nachweis mehr nötig.

