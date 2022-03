Auto soll von alleine beschleunigt haben: Mann verletzt

Berlin. Der Wagen eines 86-Jährigen soll ohne dessen Zutun beschleunigt haben und bei Unfällen drei weitere Autos beschädigt haben. Bei dem Vorfall am Mittwochnachmittag in Berlin-Moabit wurde der Rentner leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Warum der Wagen des Mannes das Tempo mutmaßlich erhöhte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Ein technischer Defekt sei zunächst nicht auszuschließen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Mann - gemeinsam mit seinem 21-jährigen Enkel - die Beusselstraße in Richtung Autobahn 100. Beim Anfahren an der Kreuzung zur Hutten-/Turmstraße soll das Fahrzeug des 86-Jährigen dann beschleunigt haben, so dass es auf ein vorausfahrendes Auto auffuhr, wie es hieß. Der Wagen des Rentners fuhr demnach unkontrolliert weiter in Richtung Autobahn und stieß dabei mit noch zwei Autos zusammen. Der Enkel sowie die Fahrer der anderen Autos blieben unverletzt. Der Senior hingegen wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, in dem er zur Beobachtung blieb, wie es hieß.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220303-99-369705/2