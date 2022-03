Ukraine-Konflikt - Kipping: „Berlin steht vor historischer Herausforderung“

Immer mehr Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kommen in Berlin an. Bislang "maximal oberste Eisbergspitze".

Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) hat die deutsche Hauptstadt auf die Ankunft zahlreicher weiterer Menschen aus dem ukrainischen Kriegsgebiet vorbereitet. Beobachter an der ukrainisch-polnischen Grenze berichteten von tagelangen Warteschlangen. „Alles, was wir bisher hier in Berlin haben, ist maximal die oberste Eisbergspitze“, sagte Kipping am Donnerstag im Sozialausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses mit Blick auf die Kriegsflüchtlinge, die bereits in den vergangenen Tagen in der Stadt angekommen waren.

Kipping zufolge seien am Montag dieser Woche 350 Menschen auf Unterkünfte des Landes verteilt worden, am Dienstag seien es 1400 gewesen. Mittwoch seien vorläufigen Zahlen zufolge mehr als 1700 Menschen in Berliner Unterkünfte gebracht worden. Die Senatorin erklärte weiter, man müsse sich nur mal die Dimension vergegenwärtigen: Unter normalen Umständen erreiche Berlin die Zahl von 1700 Menschen, die sich an das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten Berlin (LAF) wendeten, in ein bis zwei Monaten. Angesichts der Entwicklung sagte Kipping weiter: „Berlin steht vor einer historischen Herausforderung.“

Flüchtlinge aus der Ukraine in Berlin

Angesichts der zahlreichen Menschen, die über unterschiedliche Wege aus der Ukraine fliehen, habe Berlin keinen genauen Überblick, wie viele Menschen aus dem Kriegsgebiet sich bereits in der Stadt befinden, so Kipping weiter. „Die Leute kommen visafrei und gehen einfach zu Verwandten und Bekannten“, erklärte die Politikerin. Deswegen müssten auch nicht alle Flüchtlinge auf Unterkünfte des Landes verteilt werden.

Kipping sagte weiter, sie erhoffe sich eine schnelle Arbeitserlaubnis für die Geflüchteten in Deutschland. Das sei auch ein großer Wunsch dieser Menschen. „Sie wollen sich einbringen und es wäre Wahnsinn, wenn wir diesen Menschen nicht ermöglichen, hier zu arbeiten und es wäre schade, weil hier wirklich viele Fachkräfte verloren gehen“, so Kipping. Für ankommende, vor dem Krieg geflüchtete Kinder gelte die Schulpflicht. An der Umsetzung arbeite das Haus von Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD). Es werde auch überlegt, sogenannte Willkommensklassen einzurichten, sagte Kipping.

Von den 1700 Flüchtlingen, die sich am Mittwoch in Berlin gemeldet hätten, seien 700 in der Stadt geblieben. 1000 seien auf andere Bundesländer verteilt worden, twitterte am Donnerstag die Senatsverwaltung.