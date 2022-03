Immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine kommen in der Hauptstadt an – sie sind dankbar und erleichtert.

Menschen kommen am 2. März mit einem Zug aus Warschau auf dem Berliner Hauptbahnhof an.

Krieg in Osteuropa Ukraine-Geflüchtete: „Sind einfach froh, in Berlin zu sein“

Berlin, Hauptbahnhof. An diesem Mittwochnachmittag ist es besonders hektisch auf dem großen Bahnhof. Zusätzlich ist die Stimmung angespannt. Hunderte freiwillige Helfer, gekleidet in neongelbe Westen, laufen zwischen den Gleisen hin und her. Sie alle warten auf den EC246, der 800 Passagiere aus der polnischen Hauptstadt Warschau nach Berlin bringt – unter ihnen größtenteils Flüchtlinge aus der Ukraine. Mit eineinhalb Stunden Verspätung trifft der Zug um 13.42 Uhr schließlich auf Gleis 14 ein. Einige Passagiere werden am Bahnsteig bereits von Freunden oder ihrer Familie empfangen, werden von ihnen nach Hause begleitet. Für sie endet nun vorerst eine lange, beschwerliche Reise.

Doch so ergeht es nur einem Bruchteil der Fahrgäste von EC246. Viele der Flüchtlinge reisen innerhalb Deutschlands weiter oder sogar über die Landesgrenzen hinaus. Für sie haben die Helfer im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs einen Wartebereich aufgebaut, wo Hygieneartikel, Getränke und Lebensmittel verteilt werden.

Sehr viele wollen aber auch in Berlin bleiben. Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) berichtete am Mittwoch von einer Vielzahl an Flüchtlingen. Die Lage habe sich „dramatisch verändert“, es gebe einen „unglaublichen sprunghaften Anstieg“ bei der Zahl der ankommenden Menschen, sagte sie. Am Montag seien 350 Menschen vom Senat untergebracht worden, am Dienstag seien es bereits 1400 gewesen. Weitere Flüchtlinge kämen mit Bussen und Autos.

Studenten liefen zu Fuß bis an die Grenze

Unter den Fahrgästen von EC246 ist auch die 17-jährige Kateryna. Am 1. März startete sie mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder die Reise von Kiew nach Berlin. Ihr Vater sei in der Ukraine geblieben, erzählt sie. Denn Männer zwischen 18 und 60 Jahren dürfen momentan nicht ausreisen. Sie müssten bleiben, um ihrem Land zu dienen. Kateryna und ihre Familie wollen weiter reisen nach Straßburg, wo sie bei einer Freundin der Mutter unterkommen werden. Und sie hoffen, den Vater möglichst schnell wieder in die Arme schließen zu können.

Neben Kateryna und ihrer Familie warten noch Hunderte weitere Flüchtlinge an diesem Nachmittag im Hauptbahnhof. Der Großteil kommt ursprünglich aus Nordafrika und war bereits zuvor in die Ukraine geflüchtet. Nun fliehen sie abermals vor dem Krieg. Nura, eine Studentin aus Kiew, ist mit einer Gruppe Mitstudenten nach Berlin gekommen. Sie und ihre Freunde sind internationale Studenten, ursprünglich sind sie aus Algerien in die Ukraine gekommen. „Wir sind zu Fuß aus der Stadt bis an die Grenze gelaufen, während die Bomben fielen“, erzählt Nura. Seit dem 25. Februar sind sie bereits unterwegs, allein zwölf Stunden hätten sie gebraucht, bis sie die ukrainische Grenze überqueren konnten. „Wir sind einfach froh, jetzt in Berlin zu sein“, sagt sie. „Und wir sind müde, sehr müde.“

Der EC 246 war nur einer der sechs Züge am Tag, die nun kontinuierlich Menschen auf der Flucht über Polen nach Berlin bringen. Sie alle sind erschöpft, suchen Zuflucht und einen Ort, an dem sie nach oft tagelangen Strapazen endlich Ruhe finden können. Sie alle hoffen auf Frieden, hoffen, bald wieder nach Hause zurückkehren zu können.

Manche der Menschen, die vor den Bomben und Raketen des russischen Präsidenten Wladimir Putin fliehen, kommen auch in Hotels unter. Beispielsweise dem „Hotel Berlin, Berlin“ am Lützowplatz in Tiergarten. Dort wurden am Mittwochabend die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine erwartet. Unter den 120 Menschen, die in dem Hotel unterkommen sollen, sind sich überwiegend Frauen und Kinder. Der General Manager des Hotels, Frank Rücker, betont, dass es für ihn nur menschlich sei, die geflüchteten Menschen aufzunehmen. „Die Situation bricht einem das Herz“, fügt er hinzu. So war es für ihn eine Selbstverständlichkeit, insgesamt 60 Doppelzimmer für die Ukrainerinnen und Ukrainer zur Verfügung zu stellen. In einige könne man auch noch ein Babybett reinstellen.

Die größte Herausforderung sei jedoch die Verpflegung der Menschen. „Natürlich haben die Menschen auch Hunger und Durst. Aber wir wissen nicht, wie wir sie versorgen sollen, denn sie komplett zu verpflegen, können wir uns einfach nicht leisten“, so der General Manager weiter. Unterstützung vom Senat bekomme das Hotel derzeit nicht. „Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir einen Foodtruck auf unseren Parkplatz stellen könnten, wenn jemand bereit wäre, die Menschen mit Essen und Trinken zu versorgen“, sagt Rücker. Damit wäre ihnen enorm geholfen. Essen und Trinken sei das vorrangige Thema für die nächsten Tage. Zunächst ist geplant, dass die Flüchtlinge insgesamt drei Tage in dem Hotel bleiben können. Anschließend sollen sie in privaten Unterkünften untergebracht werden.

Auch bei der Jüdischen Gemeinde zu Berlin werden Menschen aus der Ukraine erwartet. Dort sollen am Donnerstag rund 130 Kinder aus Odessa ankommen. Wann sie jedoch genau da sein werden, sei ungewiss, sagt Jana Erdmann, Sprecherin der jüdischen Gemeinde. Alles, was sie wissen, sei, dass die Kinder bereits im Bus sitzen und wegen der Sperrstunde erst am Mittwochmorgen in der Ukraine losfahren konnten. „Die Situation ist sehr chaotisch“, sagt Erdmann.

Die Kinder würden von rund 20 Betreuern begleitet. Einige von ihnen seien im wehrpflichtfähigen Alter. „Wir hoffen, dass sie auch über die Grenze kommen“, sagt Erdmann. Die ersten Tage sollen sie in einem Hotel unterkommen. „Der Rest klärt sich nach und nach“, sagt Erdmann.

Protest

Die Klimabewegung „Fridays for Future“ hat zum weltweiten Protest gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine aufgerufen. In Berlin soll eine Demonstration laut Versammlungsbehörde der Polizei am Donnerstag ab 14 Uhr am Platz der Republik starten und durchs Regierungsviertel vorbei an der Botschaft der Ukraine in der Albrechtstraße führen. Die Veranstalter haben rund 1000 Teilnehmer angemeldet.