Kipping fordert schnelle Anerkennung der Flüchtlinge

Berlin. Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) hat den Bund und die Europäische Union darauf gedrängt, den Status der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine schnell zu klären. „Dass die Frage des künftigen Aufenthaltsstatus der Ukrainer von der Bundesregierung immer noch nicht rechtlich geklärt ist, erschwert die Arbeit in Berlin sehr“, kritisierte Kipping. Ukrainer müssen in Deutschland kein politisches Asyl beantragen, sondern können ohne Visum einreisen.

Allgemein wird erwartet, dass sie als Kriegsflüchtlinge anerkannt werden. Das würde bedeuten, dass sie sofort eine Arbeitserlaubnis erhielten und die Kinder ebenso sofort Anspruch auf einen Schulplatz hätten. Dazu muss die Europäische Union zunächst mit mindestens 15 Mitgliedsstaaten, die die Hälfte der EU-Bevölkerung vertreten, einen entsprechenden Beschluss fassen, oder die Bundesregierung eine Übergangslösung schaffen.

Kipping kritisiert das Bundesamt für Flüchtlinge

Offizielle Zahlen darüber, wie viele Kriegsflüchtlinge zu erwarten sind, gibt es nach Angaben Kippings nicht. „Es gibt kein Lagebild des Bundes.“ Die Bundespolizei teile lediglich mit, wie viele Menschen sich beim Grenzübertritt in den Zügen befinden, die aus Polen nach Berlin fahren.

In dem Zusammenhang kritisierte Kipping das Bundesamt für Flüchtlinge (Bamf). Die Aussage, es würden nicht viele Flüchtlinge erwartet, mache sie fassungslos. „Jeden, der dieser Meinung ist, lade ich gern zu einer Nachtschicht in unseren Krisenstab oder an den Informationspunkt am Hauptbahnhof ein, sich ein Bild über die tatsächliche Lage zu machen“, sagte Kipping.

Dass die aktuelle Lage weitgehend reibungslos funktioniere, liege vor allem auch an vielen ehrenamtlichen Helfern. Neben dem offiziellen Ankunftszentrum in Reinickendorf besteht ein weiterer Informationspunkt am Hauptbahnhof, der von ihnen betrieben wird. Der Senat sei darüber „unendlich dankbar“ und unterstütze die Mitarbeiter künftig. Von dort gehe es in Bussen weiter zum Ankunftszentrum in Berlin-Reinickendorf und von dort wiederum zu den verschiedenen Unterkünften. Neue Unterbringungen seien bereits in Neukölln, Pankow, Spandau, Friedrichshain und Reinickendorf entstanden.