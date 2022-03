Nachholspiel zwischen Augsburg und Berlin terminiert

Augsburg. Das ausgefallene Spiel zwischen den Augsburger Panthern und den Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) soll am 29. März (19.30 Uhr) nachgeholt werden. Dies teilte die DEL am Mittwoch mit. Beide Clubs hatten sich demnach im Vorfeld auf den Nachholtermin vom 48. Spieltag geeinigt.

Die Augsburger Panther hatten wegen zahlreicher Corona-Fälle im Team die Partien gegen die Schwenninger Wild Wings, die Adler Mannheim, die Fischtown Penguins aus Bremerhaven und die Partie gegen die Eisbären Berlin absagen müssen.

© dpa-infocom, dpa:220302-99-354931/2