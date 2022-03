Volleys: Keine schwere Verletzung bei Mittelblocker Mote

Berlin. Die Bänderverletzung von Mittelblocker Nehemiah Mote ist nach Angaben von Volleyball-Bundesligist BR Volleys nicht so schlimm, wie zunächst befürchtet. Eine MRT-Untersuchung des rechten Fußes des 28-jährigen Australiers gebe Anlass zur Hoffnung für eine baldige Rückkehr, hieß es in einer Mitteilung des amtierenden deutschen Meisters. Mote war am Samstag im Spiel gegen Friedrichshafen umgeknickt. In den kommenden Tagen werde sich zeigen, ob der Mittelblocker im ersten Spiel des Champions-League-Viertelfinals bei Itas Trentino am 10. März (20.30 Uhr) bereits wieder eingesetzt werden könne, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:220302-99-352514/2

