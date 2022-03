„Ehrenmord“-Prozess in Berlin: Auch Giffey könnte aussagen

Der Mord an einer Afghanin heizte die Debatte um den Begriff „Ehrenmord“ neu an. Heute startet der Prozess gegen die Brüder in Berlin.

Berlin. Im Prozess um den mutmaßlichen Mord zweier afghanischer Brüder an ihrer älteren Schwester im Juli vergangenen Jahres, könnten womöglich auch die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und die frühere Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) als Zeuginnen geladen werden.

Der Sprecher der Verteidigung des Angeklagten Seyed H., Rechtsanwalt Mirko Röder, sagte am Rande des Verfahrens, die Politikerinnen hätten offenbar lange vor Eröffnung des Verfahrens über interne Informationen verfügt. Die Weitergabe sei nicht zulässig gewesen. Die öffentlichen Verlautbarungen der Politikerinnen hätten zu einer Vorverurteilung der Angeklagten geführt.

Franziska Giffey nennt Tat „Ehrenmord“ und löst Debatte aus

Giffey hatte - damals noch als SPD-Spitzenkandidatin - wenige Wochen nach dem Fund der Leiche von Maryam H. von einem „Ehrenmord“ gesprochen. Breitenbach hatte diesen Begriff zurückgewiesen und den Fall einen „Femizid“ genannt.

In dem am Mittwoch eröffneten Verfahren müssen sich die Brüder Sayed und Seyed H. wegen des Vorwurfs des Mordes verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, ihre Schwester Maryam H. erdrosselt und ihr die Kehle durchgeschnitten haben, weil ihnen ihr westlich orientierter Lebensstil und ein neuer Partner nicht gepasst haben sollen. Die Anklage wirft ihnen niedere Beweggründe vor.

Die 27 und 23 Jahre alten Männer sollen ihre Schwester am 13. Juli 2021 in Berlin getötet, dann deren Leiche in einem Rollkoffer nach Bayern gebracht haben und diese dort vergraben haben. Sie sitzen seit Anfang vergangenen August in Untersuchungshaft.

Mord an Maryam H.: Bundesweite Debatte um den Begriff „Ehrenmord“

Der Fall Maryam H. hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt und eine Debatte um den Begriff „Ehrenmord“ und die gescheiterte Integration von Flüchtlingen ausgelöst.

Die Frau und die Brüder waren vor einigen Jahren aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Von ihrem afghanischen Mann war sie geschieden. Nach früheren Angaben von Ermittlern wurde die 34-Jährige besonders von einem der Brüder, der auch in Berlin lebte, unter Druck gesetzt und kontrolliert.

In Berlin wurde eine Afghanin im Juli 2021 ermordet. Die Ermittler sichern Spuren am Tatort.

Maryam H. hatte zwei Kinder im Alter von zehn und 14 Jahren. Sie stehen unter der Obhut des Jugendamtes und sind als Nebenkläger im Prozess vertreten. Die Kinder wurden vorab bei einer Video-Vernehmung befragt. Die angeklagten Brüder und deren Verteidiger nahmen von einem anderen Raum aus teil. Das Video könnte dann im Prozess gezeigt werden - und den Kindern eine weitere Belastung ersparen.

Nach Angaben der Verteidigung werden die Angeklagten im Prozess von ihrem Recht Gebrauch machen, zu schweigen. Bislang hat das Gericht bis zum 12. August 35 weitere Prozesstage geplant. Rund 50 Zeuginnen und Zeugen sowie 7 Sachverständige sind bisher benannt. (Mit dpa)

