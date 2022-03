Arbeitslosigkeit in Berlin leicht gesunken

Berlin. Die Arbeitslosigkeit in Berlin ist im Februar leicht gesunken. So waren 182.601 Menschen in der Hauptstadt arbeitslos, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Das waren 2377 weniger als im Januar und 29.317 weniger als im Februar des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote lag bei 9 Prozent und damit 0,1 Punkte unter dem Januarwert. Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat ging die Quote um 1,6 Punkte zurück.

Der Arbeitsmarkt in der Region habe sich erfreulich entwickelt, sagte die Leiterin der Regionaldirektion, Ramona Schröder. "Wir blicken grundsätzlich positiv auf die anstehende saisonbedingte Frühjahrsbelebung." Der Trend werde sich auch auf die sehr gebeutelten Branchen Hotel und Gaststätten, Kunst und Kultur und alle für den Tourismus relevanten Bereiche auswirken. Nach den zu erwartenden weiteren Lockerungen der Corona-Regeln könne auch hier mit einem zunehmenden Arbeitskräftebedarf gerechnet werden.

In Berlin gibt es laut der Regionaldirektion schon jetzt eine hohe Nachfrage nach Arbeitskräften. In Berlin seien 21.978 freie Stellen gemeldet, 5675 mehr als im Vorjahr.

