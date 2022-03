Ukraine-Krieg aktuell: Alle Geflüchteten aus der Ukraine in Berlin untergebracht

Tipps und Adressen: Krieg in der Ukraine – So können Berliner helfen

Unterkunft, Essen, Anmeldung: Hinweise für Geflüchtete für erste Schritte in Berlin

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey rechnet mit mehreren Tausend Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine.

Aus Berlin sind mehrere Hilfskonvois in Richtung Ukraine gestartet.

Berlin. Die Berliner Morgenpost berichtet über News zum russischen Angriff auf die Ukraine aus Berlin im Newsblog. Alle überregionalen Nachrichten lesen Sie in diesem Blog.

Ukraine-News aus Berlin am Mittwoch, 2. März:

Glocken der Spandauer Kirchen läuten für den Frieden

15.26 Uhr: Am 3. März tobt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine bereits seit 7 Tagen. Deshalb werden um 12 Uhr an diesem Donnerstag in Spandau die Glocken aller Evangelischen Kirchen 7 Minuten lang läuten. 1 Minute für jeden Kriegstag. „Als evangelische Christen im Bezirk bringen wir in vielen Gottesdiensten und Andachten das Leid der Menschen vor Gott, rufen zu Spenden auf und bereiten konkrete Hilfsangebote für die vor, die aus ihrer Heimat geflohen sind und in diesen Tagen in Berlin ankommen. Bitte beten und helfen Sie mit!“ so der Appell von Superintendent Florian Kunz.

Geflüchtete aus der Ukraine können Bäder kostenlos nutzen

15.23 Uhr: Erwachsene und Kinder aus der Ukraine, die wegen des Krieges aus ihrem Land geflüchtet sind, können die Berliner Bäder ab sofort kostenlos nutzen. Das hat der Vorstand des landeseigenen Unternehmens am Mittwoch beschlossen. „Das Schicksal der Menschen aus der Ukraine bewegt uns sehr“, erklärt der BBB-Vorstandsvorsitzende Dr. Johannes Kleinsorg, „wir möchten die nach Berlin geflüchteten Menschen aus der Ukraine ein bisschen unterstützen". Die Regelung gilt vorerst bis Ende März 2022.

Wer die Bäder kostenfrei nutzen möchte, muss ein ukrainisches Ausweisdokument vorzeigen. Es muss kein Ticket vorab gebucht werden. Für die Benutzung gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen.

Vivantes-Hilfslieferung angekommen

14.22 Uhr: Der Berliner landeseigene Klinik-Konzern Vivantes hat am Dienstagabend eine Hilfslieferung aus eigenen Lagerbeständen auf den Weg in die Ukraine geschickt. Diese sei heute sicher am Ziel angekommen, teilte der Konzern auf Twitter mit.

Humboldt-Uni setzt Kooperation mit russischen Institutionen aus

12.50 Uhr: Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine setzt die Berliner Humboldt-Universität (HU) ihre Zusammenarbeit mit Hochschulen und Forschungsinstitutionen in Russland aus. Das betreffe auch Dienstreisen und Exkursionen in das Land sowie die Beschaffung von Forschungsgeräten aus Russland, teilte die HU mit. Man unterscheide dabei zwischen Institutionen und Personen. Das bedeute, dass sich für russische Studierende in Bachelor-, Master- oder Promotionsstudiengängen an der HU nichts ändere. Allerdings habe der Beschluss Auswirkungen auf Studenten und Doktoranden, die im Rahmen bestimmter gemeinsamer Programme an der HU eingeschrieben sind. Für sie würden individuelle Lösungen erarbeitet.

Für Studenten aus der Ukraine bietet die HU den Angaben zufolge Unterstützung an. So will die Hochschule einen Nothilfefonds für diese Gruppe auflegen. Zudem sollen ukrainische Wissenschaftler und Studierende umfassend zu Aufenthaltsfragen und sozialen Belangen beraten werden. Die HU bemühe sich, Menschen aus der Ukraine im Rahmen von Förderprogrammen zu ermöglichen, ihr Studium oder Forschungsprojekte in Berlin voranzutreiben und abzuschließen.

Derzeit studieren an der Humboldt-Universität rund 200 Ukrainerinnen und Ukrainer sowie etwa 460 Russinnen und Russen. Am Freitag plant die HU eine Solidaritätsveranstaltung für die Ukraine im Innenhof ihres Hauptgebäudes am Boulevard Unter den Linden.

Flüchtlingszahl aus der Ukraine an einem Tag vervierfacht

11.26 Uhr: Die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine ist in Berlin sprunghaft gestiegen. Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) sprach in einer Pressekonferenz von „dramatischen Veränderungen". Die Zahl habe sich binnen eines Tages vervierfacht: Am Montag seien 350 Menschen vom Senat untergebracht worden, am Dienstag seien es bereits 1400 gewesen.

Allein am heutigen Mittwoch würden fünf Direktzüge aus Warschau in Berlin erwartet. Man wisse nur, wieviele Menschen sich in den Zügen befänden, aber nicht, wieviele von ihnen Ukrainer seien oder sich gar nicht im Ankunftszentrum in Berlin meldeten, weil sie bei Verwandten oder Freunden unterkämen. Weitere Geflüchtete kämen mit Bussen und Autos.

Sozialsenatorin Kipping rechnet mit einem weiteren Anstieg der Flüchtlingszahlen und sucht eine großflächige Unterkunft, um den Andrang zu bewältigen. „Berlin ist das Tor zum Westen“, sagte sie. Die dem Berliner Senat bisher vorliegenden Zahlen seien wenig aussagekräftig, da sie nur die Menschen berücksichtigten, die den offiziellen Anmeldeweg über das Ankunftszentrum gegangen seien. Wieviele geflüchtet aus der Ukraine nach Berlin kämen, ohne sich zu melden, sei unbekannt. Der Senat hatte am Dienstag angekündigt, zunächst Unterbringungen für 20.000 Flüchtlinge zu schaffen.

Brandenburger zeigen große Hilfsbereitschaft

10.58 Uhr: Brandenburger können per E-Mail beim Integrationsministerium Angebote für private Wohnunterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine melden. Die Adresse dafür sei eingerichtet worden, sagte Integrationsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch. Die Landesregierung erreichten Dutzende Hilfsangebote, die dann an die jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte weitergeleitet würden, die die Unterbringung vor Ort koordinierten. In vielen Kommunen seien Initiativen, Vereine und Netzwerke aktiv, um die Menschen zu unterstützen.

Entscheidend für die Unterbringung sei jetzt auch, dass die Europäische Union schnell einen Beschluss zur Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms verabschiedet, sagte die Ministerin. Damit würden die Menschen als Kriegsflüchtlinge ohne ein Asylverfahren vorübergehenden Schutz und Zugang zu staatlichen Leistungen erhalten.

Berlin beteiligt sich an Umsetzung der Sanktionen gegen Gefolgsleute von Putin

11.01 Uhr: Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Betriebe weist auf ihrer Internetseite auf Hinweise der Financial Intelligence Unit (FIU) hin. Diese Spezialeinheit des Zolls beschäftigt sich mit Geldwäsche. Der Mitteilung nach sind ab sofort Transaktionen mit Personen und Einrichtungen untersagt, die auf den von der FIU identifizierten Sanktionslisten der Europäischen Union stehen. Bei Verdacht von Geschäften mittels Strohmännern muss dies sofort der FIU gemeldet werden.

Verstößen werden mit Bußgeldern bis zu einer Million Euro geahndet. „Zusammen mit dem Bund und den Partnern in der Europäischen Union sorgen wir dafür, dass nach Putins Angriff auf die Ukraine russische Oligarchen als Mittäter des Kremlchefs finanziell unter Druck gesetzt werden", sagt Wirtschaftssenator Stephan Schwarz. Ziel sei es, dass nicht nur der russische Präsident Wladimir Putin, sondern auch seine Oligarchen in der Europäischen Union geächtet werden.

Alle Geflüchteten aus der Ukraine untergebracht

10 Uhr: Die Geflüchteten aus der Ukraine, die am späten Dienstagabend in Berlin angekommnen sind, sind alle untergebracht worden. Das berichtet Sacha Langenbach, Sprecher des Berliner Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF). Mehr dazu lesen Sie hier:

FDP: Unterbringung der Flüchtlinge muss Priorität haben

9.08 Uhr: Die FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus fordert, die Erstanlaufstelle für Flüchtlinge in Berlin zu stärken. Die zentrale Registrierung, die erste Versorgung und die anschließende geplante Verteilung auf freie Unterkünfte müsse gebündelt an einem Standort bleiben. "Gerade die Tatsache, dass es sich hier vielfach um Frauen mit Kindern und nicht mehr wehrfähige Männer handelt, stellt auch eine besondere Anforderung an die Unterkünfte dar. Hier muss RGR zügig handeln", so Fraktionssprecher Tobias Bauschke.

Fridays For Future und Berliner Schüler wollen demonstrieren

8.55 Uhr: Für Donnerstag kündigt Fridays For Future eine Protestdemonstration gegen den Krieg in der Ukraine an. Damit folgt die Klimabewegung einem Aufruf der ukrainischen Gruppe, die zu weltweiten Protesten aufgerufen hat, sowie einer Initiative aus der Berliner Schülerschaft, die den Protest initiiert haben. Die Demonstration beginnt um 12:30 Uhr am Platz der Republik in Mitte und führt von dort zu einer Zwischenkundgebung an der ukrainischen Botschaft und endet wieder am Platz der Republik.

Schüler setzen Zeichen gegen den Krieg

Foto: Hans-Litten-Schule

8.48 Uhr: Schülerinnen und Schüler haben die Fenster der Hans-Litten-Schule in Charlottenburg so beklebt, dass sich eine überdimensional große ukrainische Fahne nach außen zeigt. Die Europaschule plant weitere Aktivitäten. Mehr Infos gibt es hier.

Berliner Senat setzt Ukraine-Krisenstab ein

6 Uhr: Der Berliner Senat setzt einen eigenen Krisenstab ein, der die Aufnahme von geflüchteten Menschen aus der Ukraine organisieren soll. "Wir richten uns ein auf zunächst 20.000 Menschen, die hier in Berlin Unterbringung suchen", sagte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). Eine genaue Prognose der zu erwartenden Flüchtlingszahlen sei aber in der aktuellen Situation nicht möglich.

1300 Geflüchtete aus der Ukraine mit dem Zug in Berlin angekommen

0.06 Uhr: Rund 1300 Geflüchtete aus der Ukraine sind am Dienstagabend mit mehreren Zügen am Berliner Hauptbahnhof eingetroffen. Die Züge seien aus Polen gekommen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Helfer versorgten die Menschen am Bahnhof mit Essen und Trinken.

Schon tagsüber waren ukrainische Geflüchtete mit regulären Zügen in der Hauptstadt angekommen. Laut der Deutschen Bahn wurden in der Nacht zu Mittwoch keine weiteren Fernzüge aus Polen erwartet.

Die Deutsche Bahn ermöglicht Geflüchteten mit ukrainischem Pass oder Personalausweis seit Sonntag, kostenlos alle Fernzüge aus Polen in Richtung Deutschland zu nutzen. Wie die Bahn mitteilte, verkehren täglich bis zu acht Eurocity-Fernzüge aus Polen nach Deutschland im Regelverkehr - alle über den Grenzübergang Frankfurt/Oder.

