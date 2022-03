Ukraine-Konflikt: Rechte Hooligans hetzen gegen Geflüchtete aus der Ukraine

Im Ukraine-Konflikt ist auch die Stimmung im polnischen Przemysl zunehmend angespannt. Polnische Medien berichteten, dass rechte Hooligans am Abend drei schwarze Geflüchtete aus der Ukraine in Przemyślu zusammengeschlagen haben. Bei den Verletzten handelt es sich weiteren Angaben zufolge um indische Geflüchtete.

Bei ihren Berichten berufen sich mehrere Medien übereinstimmend auf Augenzeugenberichte. Der rechte Mob zog demnach teils mit Baseballschlägern durch die Stadt. In einem Beitrag im polnischen Nachrichtenmagazin wprost verurteilte der stellvertretende Innenminister Polens, Pawel Szefernaker, die Angriffe aufs Schärfste. Er verwies allerdings auch darauf, dass in sozialen Medien viele Fake News über Vorfälle verbreitet würden.

Nachdem zwei Polizisten die Gruppe von rund 20 Hooligans vom Imbiss vertreiben konnten, zogen sie weiter über den Vorplatz am Bahnhof und riefen in Richtung der Geflüchteten: „Go to Ukraine, go to train, go to Germany!“ Die Stimmung war aggressiv. Es dauerte rund 20 Minuten, bis ein Einsatzwagen der Polizei vor Ort war und die Polizisten gegen die Hooligans einschreiten konnte. Insgesamt waren augenscheinlich rund 50 Hooligans in der Innenstadt unterwegs. Die Polizei gab zunächst an, dass es sich um Hooligans eines örtlichen Vereins handelt.

Sozialen Netzwerken zufolge gibt es viele Aufrufe von Rechten, gegen die Geflüchteten zu hetzen. Im Internet kursiert ein Video, in dem angeblich ein Mann eine Frau mit dem Messer bedroht. Die Echtheit des Videos in Zusammenhang mit der Fluchtbewegung aus der Ukraine kann bislang nicht bestätigt werden.

Im Bahnhof haben Helferinnen und Helfer als Reaktion die Menschen angewiesen, nicht mit privaten Fahrern weiterzufahren, etwa Richtung Krakau oder Warschau. Eine Helferin sagte: „Es gibt ein Register für die Geflüchteten, dort können sie sich für einen Bus oder einen Fahrer einer Hilfsorganisation eintragen.“

Die Hetze richtet sich gegen Arabische und Afrikanische Geflüchtete aus der Ukraine — Julian Würzer (@wurzer_julian) March 1, 2022

Zudem wurden nach den Ereignissen viele Menschen schnell in Busse gebracht und in ein Auffanglager in der Umgebung gefahren. Die Hooligans hielten sich danach noch immer im Stadtgebiet auf. Die Polizei hat erste Menschen festgesetzt. Ein freiwilliger Helfer am Bahnhof sagte, die Hetze der Hooligans würde aber keinesfalls die Mehrheitsmeinung in Polen repräsentieren.