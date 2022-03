Polizei Frau stirbt nach schwerer Körperverletzung in Potsdam

Potsdam. In Potsdam ist nach Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag eine Frau getötet worden. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden, eine weitere Frau liege schwer verletzt im Krankenhaus, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Nach den bisherigen Erkenntnissen kannten sich der Mann und die beiden Frauen. Der mutmaßliche Täter war demnach ebenfalls verletzt und wurde von Rettungskräften behandelt. Der Tatort wurde abgesperrt und Kriminalisten mit der Spurensicherung beauftragt.

Zeugen hatten die Polizei wegen einer Gewalttat in der Straße Am Schlangenfenn in der Potsdamer Waldstadt alarmiert. Die Polizei hat den Mann den Angaben zufolge vor Ort vernommen. Weitere Informationen sollen aus ermittlungstaktischen Gründen sowie zum Schutz von Persönlichkeitsrechten nicht veröffentlicht werden. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion West ermittelt zu einem Tötungsdelikt.

