Ukraine-Konflikt: Moskau bleibt Partnerstadt von Berlin

Belin. Berlin hält an der Städtepartnerschaft mit Moskau fest. Darauf verständigte sich der Senat am Dienstag. „Das ist Putins Krieg, nicht der Krieg der Moskauer Bevölkerung“, sagte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). Viele Moskauer seien ebenfalls gegen den Krieg und gingen dagegen auch auf die Straße. „Es wäre aus unserer Sicht das falsche Signal, die Partnerschaft auszusetzen oder zu beenden.“ Klar sei aber auch, dass es derzeit keinen aktiven Austausch mit der Partnerstadt gebe.

Giffey erinnerte an die Geschichte der Städtepartnerschaften. Sie seien als Zeichen der Völkerverständigung entstanden, auch zwischen Städten, die davor in kriegerischen Auseinandersetzungen zueinander standen. „Wir hoffen, wie die Menschen in Moskau, dass dieser Krieg endet und wir wieder in Kontakt zueinander kommen“, sagte Giffey. Städtepartnerschaften seien gut geeignet, nach Ende des Krieges wieder aufeinander zugehen zu können.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

CDU fordert, die Partnerschaft zumindest auszusetzen

Die Berliner CDU hatte zuvor gefordert, die Städtepartnerschaft vor dem Hintergrund des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine mindestens auszusetzen. „Aus dem unverantwortlichen Vorgehen des russischen Machthabers muss auch Berlin die notwendigen Konsequenzen ziehen“, sagte CDU-Landes- und Fraktionschef Kai Wegner. „Wer andere Länder überfällt, kann kein Partner sein.“ Der Berliner Senat solle die Städtepartnerschaft mit Moskau bis auf Weiteres aussetzen, fordert die CDU. „Die Kontakte zu den offiziellen Verwaltungsstellen, an denen Putins Gefolgsleute sitzen, müssen eingestellt werden.“

Aus Sicht Berlins sollen Städtepartnerschaften als „institutionelles Rückgrat der Internationalisierung der Berliner Wirtschaft und Wissenschaft“ dienen, heißt es dazu in den Richtlinien der Senatskanzlei. Auch das Kulturangebot und der Kulturaustausch mit den Städten werden gefördert. Neben der offiziellen Zusammenarbeit, zu der auch gegenseitige Besuche auf politischer Ebene gehören, strebt Berlin auch einen konkreten Austausch der Bürgerinnen und Bürger an.

Stimmung zwischen Russen und Ukrainern heizt sich auf

Damit die Lage zwischen Ukrainern und Russen nicht auch in Berlin eskaliert., plant Giffey am heutigen Mittwoch ein Gespräch mit Vertretern der Zivilgesellschaft aus beiden Ländern. „Wir sehen, dass sich die Lage zuspitzt“, sagte Giffey. Auch auf den Schulhöfen werde der Ton rauer. Ein Teil des ins Leben gerufenen Krisenmanagement wird sich deshalb mit der Frage beschäftigen, wie der soziale Frieden in der Stadt aufrecht erhalten bleiben kann. Dazu gehört auch, dass der Objektschutz aller russischen und ukrainischen Einrichtungen und Ehrenmale verstärkt wird.

Um besser auf die Fragen von Kindern und Jugendlichen in den Schulen eingehen zu können, bietet die Bildungsverwaltung ab Freitag Fortbildungen an, wie mit dem Thema am besten im Unterricht umgegangen werden kann. Giffey teilte auch mit, dass bereits erste Unterrichtsmaterialien zum Umgang mit dem Krieg an die Schulen versandt worden seien.

Berlin will Willkommensklassen einrichten

Künftig soll es auch wieder Willkommensklassen für geflüchtete Kinder geben. Die Einrichtung solcher Klassen benötige jedoch Zeit, da zunächst das Lehrpersonal rekrutiert werden muss. Bis dahin sollen die Kinder und Jugendlichen in regulären Klassen beschult werden, sagte Giffey. Jede Klasse könne es verkraften, wenn dort ein Stuhl für ein Kind aus der Ukraine aufgestellt würde. Die Schülerinnen und Schüler wären dazu sicherlich gerne bereit.

Nach Angaben von Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) stellt die Unterbringung der Flüchtlinge derzeit noch kein Problem dar. Die meisten von ihnen kommen privat unter. Seit Ausbruch des Krieges werden dem Senat zudem private Gebäude zur Unterbringung angeboten. Das private Hilfsangebot sei groß. Derzeit bieten Berlinerinnen und Berliner demnach rund 10.000 Betten auf Anbieterplattformen an. „Die Welle der Solidarität ist groß“, sagte Kipping. Alles, was angeboten werde, werde früher oder später auch gebraucht.

Der VBB kündigte am Dienstag zudem an, dass alle Flüchtlinge mit ukrainischen Pässen das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs zunächst kostenlos nutzen können.