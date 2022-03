Senat setzt Krisenstab für Geflüchtete aus der Ukraine ein

Viele Menschen aus der Ukraine fliehen vor dem Krieg. Seit Tagen kommen etliche Geflüchtete auch in Berlin an. Sie brauchen Quartiere. Der Senat will auf die besondere Lage reagieren.

Berlin. Ein eigens eingerichteter Krisenstab soll die Aufnahme von geflüchteten Menschen aus der Ukraine in Berlin organisieren. Zudem soll er sich etwa auch mit der Sicherheit russischer und ukrainischer Einrichtungen befassen, wie der Senat am Dienstag ankündigte. "Wir richten uns ein auf zunächst 20 000 Menschen, die hier in Berlin Unterbringung suchen", sagte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). Das sei jedoch nur eine Schätzung. Eine genaue Prognose sei derzeit nicht möglich.

Der Krisenstab solle unter anderem die Ankunftsstrukturen organisieren, um den Menschen in den ersten Stunden und Tagen ein gutes Ankommen etwa durch medizinische oder psychosoziale Grundversorgung zu ermöglichen, sagte Giffey. Auch die Schaffung neuer Unterbringungsmöglichkeiten gehöre zu den Aufgaben.

Laut Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) sollen im Laufe der Woche neue Unterbringungsmöglichkeiten entstehen, etwa in einem reaktivierten Container-Dorf oder in einem sanierten Haus, das für die Unterbringung von Saison-Arbeitskräften gedacht war. Es gebe auch viele Angebote aus der Bevölkerung, zum Teil würden ganze Gebäude angeboten. Die Geflüchteten sollen weiterhin zunächst in das Ankunftszentrum in Berlin-Reinickendorf kommen und von dort aus auf die verschiedenen Unterkünfte mit Shuttle-Bussen verteilt werden.

Allein am Montag wurden nach Angaben der Sozialsenatorin 350 Kriegsflüchtlinge vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten untergebracht. "Die Tendenz ist steigend." Kipping geht trotzdem nicht davon aus, dass große Hallen, wie Flughafen- oder Sporthallen als Unterbringungsmöglichkeiten genutzt werden müssten. Viele kommen auch bei ihren Verwandten oder Freunden unter, da es in Berlin eine große ukrainische Community gebe, so Giffey.

Der Krisenstab beschäftige sich außerdem mit der Sicherheit. "Wir haben in der letzten Woche schon den Objektschutz aller ukrainischer und russischer Einrichtungen, Botschaften und Konsulate, aber auch ganz klar der Denkmäler in der Stadt erhöht", sagte Giffey. Ebenso seien die Vorkehrungen für die Cybersicherheit des Berliner Landesnetzes mit einem 24/7-Dienst erhöht worden.

Außerdem sollen geflüchtete Kinder und Jugendlicher in die Schulen eingegliedert werden. "Wir haben die Verpflichtung, die Kinder sehr zeitnah in Schule zu bringen", sagte die SPD-Politikerin. Das solle zunächst in den vorhandenen Klassen passieren. "Wenn in jeder Klasse ein zusätzlicher Stuhl steht für ein Kind mit entsprechender Ausstattung, ist das zu verkraften", sagte Giffey. "Das machen wir, das bereiten wir vor."

Giffey halte außerdem sogenannte Willkommensklassen für wünschenswert. Allerdings lasse sich das nicht kurzfristig umsetzen. "Wenn es dann mehr werden und wenn es sich alles ein bisschen sortiert, ist natürlich das Thema Willkommensklassen ein Format, mit dem wir gute Erfahrungen gemacht haben", so die SPD-Politikerin. "Und das wird auch vorbereitet."

Laut Sozialverwaltung müssen die Menschen aus der Ukraine kein politisches Asyl in Deutschland beantragen, obwohl das manche tun. Sie würden voraussichtlich europaweit als Kriegsflüchtlinge anerkannt und bekämen so einen Aufenthaltsstatus.

